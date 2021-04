Basket: Olimpia Milano-Bayern Monaco, ufficiale il calendario dei quarti nei playoff di Eurolega

Da poco è stato rilasciato il calendario completo delle sfide che vedranno di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Bayern Monaco, nella serie di quarti di finale che vede il ritorno dei lombardi dopo sette anni e l’esordio assoluto dei bavaresi.

Il confronto che mette di fronte Ettore Messina e Andrea Trinchieri comincerà martedì 20 al Forum di Assago, dove rimarrà anche per gara-2. Ci si sposterà in Baviera il 28 ed eventualmente il 30 aprile, per poi ritornare in Lombardia per la decisiva gara-5 qualora ce ne fosse bisogno. La vincente andrà a giocare le Final Four alla Lanxess Arena di Colonia, dove però il problema del pubblico resterà: si spera di averne, ma la quota massima possibile è del 25%, e sono stati sostanzialmente scartati tutti gli altri scenari in questo senso.

Il quarto tra Olimpia Milano e Bayern Monaco inizierà martedì 20 maggio con gara-1 e terminerà al più tardi martedì 4 maggio con gara-5. La trasmissione sarà offerta da Eurosport, che comunicherà la sua programmazione tv nei tempi necessari; certe sono le dirette streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE scritte dell’intera serie.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: PROGRAMMA

MARTEDÌ 20 APRILE

Ore 20:45 Eventuale Gara-1

GIOVEDÌ 22 APRILE

Ore 20:45 Eventuale Gara-2

MERCOLEDÌ 28 APRILE

Ore 20:45 Eventuale Gara-3

VENERDÌ 30 APRILE

Ore 20:45 Eventuale Gara-4

MARTEDÌ 4 MAGGIO

Ore 20:45 Eventuale Gara-5

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport (calendario da comunicare)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo