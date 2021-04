Basket NBA, gli Oklahoma City Thunder pescano ancora in Europa: accordo con Vasilije Micic per la prossima stagione

Gli Oklahoma City Thunder continuano a pescare in Europa. Poche ore fa è arrivata la notizia che l’argentino Gabriel Deck ha deciso di lasciare il Real Madrid per firmare un contratto triennale con la franchigia NBA. Ad annunciare l’addio del giocatore era stato il giornalista Chema de Lucas in una diretta su Youtube, dal nome ‘Dos contra uno’ con i colleghi Pilar Casado, Rafa Muntion e Miguel Lois. Nello stesso contenitore online la penna spagnola ha annunciato anche la firma per il prossimo anno di un altro giocatore che sta ben figurando in Eurolega, Vasilije Micic.

Secondo quanto riferito dal giornalista spagnolo, l’esterno serbo dell’Anadolu Efes ha firmato un contratto con i Thunder che entrerà in vigore dalla stagione 2021/2022, valido per le prossime due stagioni. Il giocatore era diventato di proprietà della franchigia dell’Oklahoma lo scorso 8 dicembre, quando venne coinvolto nella trade con i Philadelphia 76ers, coloro che lo avevano scelto al Draft 2014, finalizzata alla cessione di Al Horford.

Micic è un giocatore che ha faticato parecchio prima di riuscire ad esprimere il suo potenziale che lo aveva portato a essere la scelta numero 52 del Draft 2014 con la franchigia della Pennsylvania. Dopo gli anni al Mega Vizura, in cui si fece notare, fanno seguito delle stagioni poco rilevanti tra Bayern Monaco e Stella Rossa. In Turchia trova finalmente la sua dimensione, prima al Tofas Bursa nel 2016/17 e poi, dopo un anno interlocutorio allo Zalgiris Kaunas, all’Efes, dove si è imposto come uno tra i migliori playmaker dell’Eurolega: nella massima competizione europea sta viaggiando a quasi 16,5 punti di media, quinto miglior realizzatore in assoluto, e 5 assist, che lo piazzano all’ottavo posto nella speciale classifica.

Gli Oklahoma City Thunder si dimostrano ancora una volta come una squadra molto attenta al mercato europeo, approfittando anche della ricostruzione che stanno vivendo. Nello scorso Draft hanno selezionato un giocatore come Aleksej Pokusevski, quasi sconosciuto ai più ma che già in questa stagione sta mettendo su il suo mattoncino con quasi otto punti di media; con gli innesti di Deck e Micic il GM Sam Presti cerca ora di capire come poter costruire il futuro della franchigia, dando una grossa chance ai due per diventare giocatori solidi nella lega dei giganti.

Credit: Ciamillo