Basket femminile: Ragusa comanda, Sottana decide. Schio vince gara-1 di semifinale scudetto

Potrebbe essere la serata di Ragusa, invece lo diventa di Schio. Due liberi di Giorgia Sottana nel finale di gara-1 al PalaMinardi decidono la sfida che apre la semifinale scudetto a favore del Famila, che tornerà fra tre giorni tra le mura amiche del PalaRomare per sfruttare il primo match point a propria disposizione. 19 i punti di Sandrine Gruda, 16 quelli di Kim Mestdagh, 11 quelli di Sottana, 8 con 10 rimbalzi quelli di Jillian Harmon per le vincitrici, mentre per le sconfitte ce ne sono 17 di Awak Kuier, 16 di Nicole Romeo e 10 di Isabelle Harrison.

Molto equilibrate le prime fasi, con nessuna delle due squadre che riesce realmente a prendere il largo, l’una trascinata da Romeo e l’altra che si regge sulla solita presenza sotto canestro di Gruda, ma anche sull’ottima vena di Mestdagh. La play della Nazionale di estrazione australiana è poi l’unica a segnare negli ultimi tre minuti, fatto che vale a Ragusa il 16-11 di fine primo periodo.

Con una sfuriata di Kuier a inizio seconda frazione la Passalacqua prova la fuga in maniera decisa, arrivando fino al +10, ma la reazione di Sottana e Harmon è pronta (25-22). Di nuovo le realizzazioni iniziano a scarseggiare, solo che dopo il pari di Gruda con un gioco da tre punti arriva un altro parziale di 7-0 firmato Harrison-Consolini-Marshall. Replica il centro francese per il 34-29 dell’intervallo, con Sottana che sbaglia i liberi del -3.

Elementi di canovacci già visti si ripetono al ritorno sul parquet siciliano: equilibrio nelle fasi iniziali del periodo, difficoltà realizzativa per le due squadre nell’arco di due minuti tra quelli centrali, prima del pareggio a quota 39 di Gruda. Nel finale sono Marshall, Santucci e Consolini a cercare di dare nuovamente la scossa in favore delle isolane, che entrano negli ultimi 10 minuti sul 50-45.

Andrè e una tripla di Mestdagh pareggiano quasi subito i conti al ritorno in campo, ed è proprio la belga a rintuzzare nella quasi totalità tutti i tentativi ragusani di ritrovare la via della fuga, ora con Trucco, ora con Harrison, ora con Kuier. Gruda firma l’agognato vantaggio, dopo tempo immemorabile, del Famila sul 58-59, Mestdagh carica ulteriormente il tutto con la tripla del +4, ma con la stessa moneta Romeo ricuce e Kuier sorpassa. Di Dotto è il 4-0 del +3 Schio, ma è ancora Kuier a siglare la parità a 66. Nell’ultima azione arriva il fallo di Santucci su Sottana, che fa 2/2. Dall’altra parte non riesce a giungere la replica ragusana, ed è 1-0 Schio.

PASSALACQUA RAGUSA-FAMILA SCHIO 66-68 (16-11, 34-29, 50-45)

RAGUSA – Romeo* 16, Consolini 7, Chessari ne, Baglieri ne, Kacerik 2, Bucchieri ne, Trucco 4, Marshall* 7, Harrison* 10, Nicolodi, Santucci* 5, Kuier* 17. All. Recupido

SCHIO – Keys, Mestdagh* 16, Cinili* 2, Gruda* 19, De Pretto 2, Crippa, Andrè 4, F. Dotto* 6, Harmon* 8, Sottana 11. All. Vincent

Credit: Ciamillo