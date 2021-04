Basket femminile, Serie A1: Ragusa batte di nuovo Empoli e approda in semifinale

La Passalacqua Ragusa è la terza semifinalista della Serie A1 2020-2021 di basket femminile. In gara-2 del quarto di finale contro l’Empoli le siciliane si impongono in volata per 78-76 e chiudono la serie sul 2-0. La prossima sfida le vedrà contrapposte al Famila Schio, mentre la stagione delle toscane termina qui.

Dopo il successo di Ragusa in gara-1 per 54-60, il secondo atto di questo confronto inizia in modo molto equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: la fotografia è il punteggio dopo 10′ di gioco, che dice 23-23. Nel secondo quarto la Passalacqua mette subito la freccia e si presenta con un parziale di 12-2 che le regala la doppia cifra di vantaggio (35-25). Il tentativo di allungo delle isolane non dura molto: il finale di tempo è infatti di marca empolese e un break di 0-7 le riporta a un solo possesso di distanza (40-37).

In avvio di terzo periodo le biancorosse trovano anche il vantaggio ma poi subiscono un parziale di 9-0 che restituisce alle padrone di casa la leadership del match. A 10′ dal termine il punteggio dice 62-54. Empoli è però dura a morire e inizia l’ultimo quarto nel migliore dei modi: break di 2-13 e le toscane sono di nuovo avanti. Gli ultimi minuti di gioco sono palpitanti, ma è Ragusa ad avere più killer istinct e a chiudere la partita sul 78-76, guadagnandosi il pass per la semifinale.

A livello individuale, due sono le principali protagoniste dell’incontro: Valeria Trucco in casa Passalacqua con 22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, Erin Mathias per le ospiti con 23 punti, 5 rimbalzi e 8 assist.

TABELLINO

PASSALACQUA RAGUSA – USE SCOTTI ROSA EMPOLI 78-76 (23-23, 17-14, 22-17, 16-22)

RAGUSA – Trucco 22, Chessari 15, Marshall 11, Nicolodi 9, Kacerik 2

EMPOLI – Mathias 23, Smalls 15, Premasunac 9, Ravelli 8, Narviciute 6, Malquori 2

Foto: Valerio Origo