LIVE Venezia-Schio 77-65, A1 basket femminile 2024 in DIRETTA: gara-1 è dell’Umana Reyer

22.53 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

22.52 L’Umana Reyer Venezia fa quindi valere il fattore campo e conquista gara-1 di questa finale Scudetto portandosi sull’1-0 nella serie con le campionesse d’Italia in carica della Famila Wuber Schio.

FINISCE QUI!

77-65 Tripla di Berkani per chiudere il match.

72-65 Guirantes si appoggia al vetro.

72-63 Tripla di Guirantes.

72-60 Liberi di Berkani.

70-60 Penetrazione di Villa, 1’07” da giocare.

68-60 Piazzato di Keys.

68-58 Liberi di Verona.

68-56 Assist di Berkani per Kuier.

66-56 Liberi di Berkani.

64-56 Liberi di Sottana.

64-54 Piazzato di Villa, scappa via Venezia verso la conquista del primo punto della serie.

62-54 1/2 Shepard.

Fallo di Reisingerova che manda in lunetta Shepard, 3’36” da giocare, Venezia in bonus, tre falli di squadra commessi da Schio.

61-54 Guirantes cerca di tenere in vita il Famila.

61-52 Kuier dopo la tripla sul ferro di Pan.

59-52 Liberi di Parks.

59-50 Un libero di Keys.

59-49 Palleggio, arresto e tiro di Villa, 4’59” sul cronometro, 3-2 i falli.

57-49 Juhasz lotta sotto canestro.

57-47 Piazzato di Berkani.

55-47 Guirantes in uscita dal time out.

55-45 Reverse di Kuier e nuovo +10 Venezia, time out Schio.

53-45 Piazzato di Pan.

51-45 Pan si appoggia al tabellone.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

49-45 Un libero di Crippa, è tornata subito a contatto la compagine vicentina.

49-44 TRIPLA di Sottana, la veterana la riapre da sola per Schio.

49-41 Piazzato di Sottana.

49-39 Liberi di Pan, ora l’inerzia del match è girato verso l’Umana Reyer.

47-39 Un libero di Berkani dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina di Schio.

46-39 TRIPLA di Berkani, massimo vantaggio Venezia sul +7.

43-39 Un libero di Kuier.

42-39 Sottana prova a scuotere il Famila.

42-37 Kuier si appoggia al vetro, +5 Venezia che prova l’allungo con 3’27” sul cronometro del terzo quarto.

40-37 Villa si appoggia al tabellone. Time out che arriva dalla panchina di Schio.

38-37 TRIPLA di Pan.

35-37 Shepard con il tiro in sospensione.

33-37 Dentro il libero aggiuntivo.

33-36 Penetrazione di Parks che trova anche il fallo.

33-34 Liberi di Shepard.

31-34 Guirantes si iscrive al tabellino del match.

31-32 Piazzato di Villa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.44 Dopo il -10 di fine primo quarto accorcia l’Umana Reyer Venezia che va al riposo ad un solo possesso di svantaggio sul Famila Wuber Schio. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

29-32 Liberi di Shepard.

27-32 Juhasz si appoggia al vetro.

27-30 Villa si appoggia al vetro, Venezia a -3.

25-30 TRIPLA di Pan, 3’03” per chiudere il primo tempo di questa gara-1.

22-30 Piazzato di Verona.

22-28 Ancora Kuier ad accorciare per Venezia.

20-28 Penetrazione di Verona che realizza in rovesciata.

20-26 Piazzato di Kuier.

18-26 Rubata di Verona che si invola e firma il contro-parziale di 0-5 che riporta Schio a +8.

18-24 TRIPLA di Juhasz, si muove anche lo score di Schio nel secondo quarto.

18-21 Assist di Villa per Shepard, Venezia torna a -3, 6’57” da giocare nel primo tempo.

16-21 TRIPLA di Fassina, ottimo avvio di secondo quarto di Venezia, time out Schio.

0/2 Shepard.

Shepard è una garanzia a rimbalzo, liberi per l’americana.

13-21 Appoggio a canestro di Shepard.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

11-21 Un libero di Reisingerova.

11-20 Reisingerova porta Schio sul +9.

11-18 Parks porta Schio sul massimo vantaggio, time out Venezia a 1’58” dalla chiusura del primo quarto.

11-16 Resingerova si appoggia al tabellone.

11-14 Un libero di Shepard.

10-14 Keys risponde dall’altra parte.

10-12 Piazzato di Kuier.

8-12 Juhasz domina sotto canestro.

8-10 Dentro il libero aggiuntivo, 4’17” sul cronometro del primo quarto.

7-10 Matilde Villa va in campo aperto, realizza e andrà in lunetta con un libero aggiuntivo.

5-10 TRIPLA di Parks.

5-7 Palleggio, arresto e tiro di Verona, Schio avanti con 5’55” da giocare nel primo quarto.

5-5 Penetrazione di Verona che tocca per Juhasz che si appoggia al vetro.

5-3 Liberi di Martina Fassina.

3-3 Un libero di Keys.

3-2 Parks in avvicinamento.

3-0 Fassina porta subito avanti Venezia con una tripla.

SI PARTE!

20.55 Inno di Mameli!

20.50 Dieci minuti alla palla a due, in corso la presentazione delle squadre.

20.40 Al “Taliercio” va in scena il primo atto della sfida che assegnerà il titolo italiano, conquistato da Schio nelle ultime due stagioni.

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-1 della finale Scudetto.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-1 della finale Scudetto del massimo campionato italiano di basket femminile. Dopo due stagioni sarà di nuovo il derby veneto ad assegnare il tricolore.

Dopo due anni consecutivi di sfide tra Schio e Virtus Bologna, con la compagine vicentina vincente in entrambe le occasioni, sarà di nuovo una sfida tutta veneta ad assegnare lo Scudetto. L’Umana Reyer Venezia è stata l’unica squadre in grado di interrompere lo strapotere del Famila, campione d’Italia in quattro degli ultimi cinque campionati fatta eccezione per la stagione 2020-2021, quando a salire sul gradino più alto del basket femminile italiano fu proprio Venezia.

Percorso netto per entrambe le squadre fino a questo punto con Schio in grado di superare San Martino ai quarti e Ragusa in semifinale con Venezia a rispondere avendo la meglio di Oxygen Roma all’esordio nei playoff per poi imporsi su Campobasso al fine di ottenere la qualificazione per la serie finale dove la squadra di coach Mazzon potrà contare sul vantaggio del fattore campo in virtù della vittoria della regular season (arrivata solo grazie alla differenza canestri).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-1 della serie della finale Scudetto del campionato di Serie A1 di basket femminile. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21.00 al Palasport “Taliercio” di Venezia Mestre, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.