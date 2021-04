Basket femminile, Playoff Serie A1 2021: domani gara-3 tra Virtus Bologna e Geas, già decise le altre semifinaliste

Domani tornano in scena i playoff della Serie A1 2020-2021 di basket femminile. In realtà tre serie dei quarti di finale sono già state chiuse, con Schio, Venezia e Ragusa già in semifinale, mentre resta da assegnare il posto mancante, che verrà fuori dalla gara-3 tra Virtus Bologna e Geas Sesto San Giovanni (domani, ore 19.00).

La serie tra quarta e quinta forza della regular season è stata decisamente la più equilibrata tra le quattro in programma. Le due squadre, separate in classifica solamente da due punti, domani si giocheranno il pass per la semifinale dopo gli esiti opposti di gara-1 e gara-2: nel primo confronto, disputato in Lombardia, il Geas ha travolto le V Nere con il punteggio di 87-59, mentre il secondo incrocio, a campo invertito, ha sorriso alle emiliane, che hanno prevalso per 69-57.

Domani, sempre alla “Segafredo Arena”, si terrà l’ultimo atto della serie: in palio l’approdo in semifinale, dove ad attendere la vincente della sfida c’è l’Umana Reyer Venezia. La capolista della regular season ai quarti di finale ha avuto vita facile contro Costa Masnaga: 58-78 in gara-1 e 92-69 in gara-2. La squadra di Giampiero Ticchi avrà il vantaggio del fattore campo e partirà sicuramente favorita, chiunque sarà la duellante.

Già pronta, invece, l’altra semifinale: sarà Schio-Ragusa. Le Oranges, testa di serie n.2, in realtà hanno guadagnato il pass per la semifinale senza disputare nemmeno un minuto in campo, dal momento che San Martino di Lupari è stato costretto a rinunciare ai playoff. Due vittorie in altrettanti incontri, invece, per la Passalacqua Ragusa, che ha superato Empoli per 54-60 in Toscana e per 78-76 in Sicilia.

Credit: Ciamillo