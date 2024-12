Basket femminile, Sesto San Giovanni eliminata da Sopron nel playoff di EuroCup

Finisce l’avventura europea della Geas Sesto San Giovanni. La squadra lombarda è stata eliminata nei playoff di EuroCup dalle polacche del Sopron Basket. Dopo aver perso anche l’andata, Sesto San Giovanni è stata sconfitta anche al ritorno dal Sopron con il punteggio di 64-45 al termine di una partita che ha visto le padrone di casa prendere il largo nel secondo tempo.

A Sesto San Giovanni non sono bastati i 13 punti di Tinara Moore, che ha sfiorato la doppia doppia con 9 rimbalzi. In doppia cifra per il Geas ha chiuso anche Gina Marie Conti (10 punti). Sopron, invece, guidato dai 14 punti di Zala Friskovec e dai 13 punti di Vivien Borondy.

Una partita che era rimasta in equilibrio nei primi venti minuti, con il Sopron avanti di un solo punto all’intervallo (28-27). Il momento decisivo arriva nel terzo quarto con un parziale di 15-0 per le polacche. Sesto San Giovanni, infatti, non riesce a segnare per otto minuti, con le lombarde che si trovano sotto di 13 punti a fine terzo quarto (47-34). Negli ultimi dieci minuti Sopron amministra il vantaggio e chiude 64-45.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SOPRON BASKET – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 64-45 (16-13, 12-14, 19-7, 17-11)

Sopron: Laczko, Varga 3, Papp 2, Friskovec 14, Reid 5, Monroe 11, Krivacevic 7, Sitku, Pavlopoulu 2, Brooks 7, Borondy 13, Rokob

Sesto San Giovanni: Conti 10, Gustavsson 1, Makurat 8, Trucco 2, Barberis, Gwathmey 2, Orsili, Spreafico, Conte 9, Moore 13