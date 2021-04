Basket femminile, le migliori italiane della 26^ giornata di A1. Spreafico e Villa trascinano Costa Masnaga, impresa di Carlotta Zanardi in A2

Ultima giornata per la Serie A1 di basket femminile e andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici di questo turno conclusivo di campionato. C’è anche spazio per un salto in A2 per una prestazione davvero storica.

Laura Spreafico: la miglior marcatrice italiana dell’ultima giornata. Prestazione scintillante della guardia nativa di Erba, che ha trascinato Costa Masnaga alla vittoria contro Broni grazie ad una clamorosa prestazione da 26 punti con 6/9 dall’arco.

Matilde Villa: una Limonta Costa Masnaga trascinata non solo da Spreafico, ma anche da colei che ormai è l’astro nascente del basket femminile italiano (anche se sotto vedrete che non è più sola). Per Matilde ci sono 17 punti e l’ennesima ottima prestazione in vista di uno scontro ai playoff contro Venezia sicuramente molto stimolante.

Sara Madera: Broni ha perso come detto contro Costa Masnaga, ma era già certa di dover giocare i playout, dove affronterà Sassari. Contro le sarde, la formazione lombarda si affiderà senza dubbio alla sua leader, capace anche nell’ultimo turno di chiudere con 20 punti e 7 rimbalzi.

Alessandra Orsili: Lucca aveva bisogno di una vittoria per chiudere decima e soprattutto per preparare al meglio i playout. Contro Campobasso una delle migliori in campo è stata la giovane azzurra, che ha messoo a referto 13 punti e 6 rimbalzi.

Costanza Verona: un campionato di altissimo valore quello di Sesto San Giovanni, quinta alla fine grazie anche alle prestazioni della siciliana, classe 1999. Anche nell’ultima giornata contro Empoli un’altra ottima prova con 14 punti e 8 rimbalzi a referto.

Carlotta Zanardi: una menzione d’onore la merita sicuramente questa ragazza di 16 anni, che è riuscita in un’impresa che nel basket italiano è quasi inusuale. La giocatrice della di Brescia ha chiuso il match contro Bolzano con una storica tripla doppia, mettendo a referto 17 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Numeri davvero impressionanti per un’altra stella futura della nostra pallacanestro.

