Basket femminile: Harrison è magistrale, Ragusa espugna Empoli in gara-1 dei quarti di finale playoff 2021

Prima partita dei playoff scudetto femminili e primo colpo esterno. Lo mette a segno la Passalacqua Ragusa, che espugna il campo dell’USE Scotti Rosa Empoli per 54-60 e si guadagna l’opportunità di giocarsi, tra quattro giorni al PalaMinardi, il primo match point per andare in semifinale. Spettacolare la performance di Isabelle Harrison, 26 punti e 14 rimbalzi, con la quale fa passare anche in secondo piano i 17 e 15 di Nina Premasunac. Più in ombra Awat Kuier, che però questa notte potrà vivere il draft WNBA tra le grandissime protagoniste.

Si parte con la Virtus Eirene che accelera in maniera istantanea, per ribadire le ragioni del terzo posto in campionato e soprattutto lanciare un segnale, dopo lo stop forzato per via dell’ultima settimana saltata con Battipaglia. Harrison domina tutta la prima metà del periodo, anche se dall’altra parte il blocco italiano e Smalls riescono in qualche modo a tenere a galla la situazione, con l’aiuto di Premasunac. Ci pensano però Romeo e Consolini a lanciare le ragusane sul 19-26 dopo 10′.

Il secondo quarto, pur privo di grandi spinte offensive da ambo le parti per larga parte del tempo, vede le italiane di Ragusa dare un contributo importante: Trucco e Consolini danno forza e solidità all’allungo ospite, con le 14 lunghezze di vantaggio che arrivano dopo 15 minuti. Baldelli e Premasunac tengono a ragionevole contatto Empoli, poi è Smalls da tre a piazzare, sulla sirena, il 32-41 dell’intervallo.

Poca vena realizzativa anche al ritorno sul parquet, il che va sostanzialmente a vantaggio della Passalacqua, che con la coppia Marshall-Harrison scrive di nuovo +12 sul tabellone del PalaLazzeri. La mancanza di canestri dal 38-50 in avanti, però, finisce per avvantaggiare l’USE nel finale di terzo periodo, lasciandola ancora in partita sul 43-52.

Sprofondata in crisi nella metà campo offensiva, Ragusa si vede recuperare quasi tutto il vantaggio, con Empoli che trova pezzo dopo pezzo, con Premasunac, Smalls e Baldelli, il 52-54 per completare un parziale di 13-2. Per tre volte le biancorosse tirano per il pari o il sorpasso, ma il canestro resta in questo caso stregato, mentre dall’altra parte due liberi di Harrison, un canestro di Marshall e ancora Harrison a un minuto dal termine fissano il risultato sul 54-60 finale.

USE SCOTTI ROSA EMPOLI-PASSALACQUA RAGUSA 54-60 (19-26, 32-41, 43-52)

EMPOLI – Smalls* 11, Premasunac* 17, Lucchesini ne, Chagas 7, Baldelli* 7, Francalanci ne, Malquori ne, Ravelli* 4, Manetti 2, Narviciute 1, Mathias* 5. All. Cioni

RAGUSA – Romeo* 5, Consolini 8, Kacerik, Bucchieri ne, Trucco 4, Marshall* 9, Harrison* 26, Nicolodi, Santucci* 4, Kuier* 4. All. Recupido

Credit: Ciamillo