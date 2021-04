Basket femminile, Eurolega 2021: la finale è Ekaterinburg-Avenida, battute Fenerbahce e Sopron

Nella giornata odierna a Istanbul sono andate in scena le semifinali dell’Eurolega 2020-2021 di basket femminile. Dopo due partite combattute ed emozionanti ad accedere all’ultimo atto della Final Four sono UMMC Ekaterinburg e Perfumerias Avenida, che hanno superato rispettivamente Fenerbahce e Sopron. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Molto più equilibrato del previsto il match tra Fenerbahce e UMMC Ekaterinburg, con le russe che si impongono in volata per 84-88. Le padrone di casa rendono la vita difficile alle campionesse in carica, riuscendo a rimanere a contatto per quasi tutta la partita per poi impattare durante l’ultimo quarto sul 79-79: nel finale, però, la forza dell’Ekaterinburg prevale. La top scorer dell’incontro è Quigley (27 punti), mentre tra le turche da segnalare i 26 punti di Iagupova e, in chiave azzurra, i 9 punti di Cecilia Zandalasini.

Approda in finale anche il Perfumerias Avenida, che batte il Sopron per 72-61: le spagnole avranno la possibilità di giocarsi il massimo titolo europeo a distanza di dieci anni dal primo trionfo. A chiudere avanti il primo tempo sono le ungheresi, ma Avenida rientra in campo con una maggiore carica agonistica e nel terzo quarto dà una spallata importante per poi allungare e amministrare nell’ultimo periodo di gioco. A prendere per mano le spagnole è Hayes, miglior realizzatrice dell’incontro con 25 punti, mentre al Sopron non basta la doppia doppia di Krajisnik (14 punti e 11 rimbalzi).

Le quattro squadre torneranno in campo domenica 18 aprile. Alle ore 14.00 Sopron e Fenerbahce si giocheranno il simbolico terzo posto, mentre alle ore 18.00 ci sarà il piatto forte con la sfida che vale il trofeo tra Ekaterinburg e Avenida.

RISULTATI SEMIFINALI EUROLEGA FEMMINILE

Fenerbahce-UMMC Ekaterinburg 84-88 (21-22, 27-33, 13-13, 23-20)

Perfumerias Avenida-Sopron 72-61 (16-10, 14-22, 20-10, 22-19)

Credit: fiba.basketball