Si è completato il quadro delle partnership relative agli Europei 2022, con cui si implica che i quattro Paesi ospitanti, e cioè Germania (Colonia per la fase a gironi, Berlino per quella finale), Georgia (Tbilisi), Repubblica Ceca (Praga) e Italia (Milano), “portino”, in breve, un’altra formazione nel proprio raggruppamento con anche ulteriori finalità lontane dal campo.

La Germania aveva già preso accordi con la Lituania, la Repubblica Ceca con la Polonia e la Georgia con la Turchia. L’Italia, infine, ha scelto l’Estonia, con cui ha condiviso il viaggio nelle qualificazioni continentali, vere per i baltici, un po’ meno per gli azzurri.

Gianni Petrucci, numero 1 della FIP, ha parlato tramite il comunicato stampa federale: “Passione, vitalità e organizzazione. Sono solo alcuni dei punti di forza di una Federazione, quella estone, che negli ultimi anni è cresciuta molto in campo e fuori. Nelle nostre due trasferte in Estonia, a febbraio 2020 e nella ‘bolla’ del novembre scorso, abbiamo potuto saggiare non solo il grande entusiasmo degli estoni per il basket ma anche e soprattutto il desiderio di migliorare insieme ad una squadra che sul parquet si è fatta valere conquistando un posto al prossimo EuroBasket. Mi auguro di rivedere a Milano il calore e la sportività dei tantissimi tifosi che hanno riempito le tribune del palazzetto di Tallinn“.

Questo invece il pensiero del suo omologo in quota EKL, Priit Sarapuu: “Siamo davvero onorati di essere stati invitati da uno dei più grandi Paesi di basket al mondo. La partnership tra Italia ed Estonia offre ad entrambi ulteriori opportunità per ottenere di più da EuroBasket 2022. Siamo felici di poter lavorare al fianco dei nostri amici italiani per rendere il prossimo europeo una celebrazione di basket indimenticabile per tutti: fan, atleti, partner e organizzatori“.

Con gli Europei previsti dal 1° al 17 settembre 2022, il prossimo passaggio sarà ora quello legato al sorteggio, di scena giovedì 29 aprile e al quale parteciperanno 24 squadre, suddivise in sei gironi da quattro.

