Basket, Europei 2022: Italia, ci sono Grecia e Croazia nel girone di Milano

Si è tenuto poco fa, a Berlino, il sorteggio per l’edizione 2022 degli Europei che si terranno in quattro Paesi e cinque città: Germania (con Colonia per la fase a gironi e Berlino per quella finale), Georgia (Tbilisi), Repubblica Ceca (Praga) e Italia (Milano). 24 le squadre, suddivise in quattro raggruppamenti da sei per l’appuntamento che si terrà dal 1° al 18 settembre del prossimo anno.

Per l’Italia l’urna ha riservato la presenza al Mediolanum Forum della Grecia, e dunque, se tutto dovesse andare a norma di piani, di una delle maggiori superstar NBA degli ultimi anni, Giannis Antetokounmpo. Quasi “tradizionale”, oramai, la presenza della Croazia, mentre con l’Ucraina si ricordano in particolare il girone degli Europei 2005 e una delle partite che negò i Mondiali 2014 agli azzurri. Meno possibilità sembrano avere la Gran Bretagna e la nazione con cui l’Italia aveva stretto un rapporto di partnership per la rassegna, e cioè l’Estonia.

Da osservare soprattutto raggruppamento di Colonia, particolarmente ricco di talento con Germania, Lituania, Francia e Slovenia tra le protagoniste. Serbia chiara favorita a Praga, mentre la Spagna appare nel ruolo di principale protagonista a Tbilisi.

EUROBASKET 2022: IL SORTEGGIO

GRUPPO A (a Tbilisi) – Georgia, Turchia, Spagna, Russia, Belgio, Bulgaria

GRUPPO B (a Colonia) – Germania, Lituania, Francia, Slovenia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina

GRUPPO C (a Milano) – Italia, Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna

GRUPPO D (a Praga) – Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Finlandia, Israele, Paesi Bassi

Sono intervenuti i segretario di Stato parlamentare Stephan Meyer, il sindaco di Berlino Michael Muller, il presidente di FIBA Europe Turgay Demirel e il direttore esecutivo Kamil Novak, oltre ai segretari generali delle federazioni ceca e italiana, Michal Konecky e Maurizio Bertea, a Vladimer Boisa (vicepresidente Federbasket georgiana, i più attenti ne ricorderanno i trascorsi a Siena) e a Ingo Weiss (presidente Federbasket tedesca). Hanno dato aiuto nel sorteggio Roberto Brunamonti, Viktor Sanikidze e Dirk Nowitzki.

Credit: Ciamillo