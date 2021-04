Basket, EuroCup 2021: la Virtus Bologna contro Kazan per un posto in finale e in Eurolega

Scende in campo domani la Virtus Segafredo Bologna nel terzo match di semifinale di EuroCup 2021 contro l’Unics Kazan in quello che, dunque, è diventato un match da dentro o fuori. Una vittoria a testa sino a ora per le due squadre, entrambe di 4 punti, a dimostrazione del grande equilibrio che ci aspetta anche domani sera.

In palio c’è l’accesso alla finale di EuroCup, torneo che le italiane non hanno mai vinto nella loro storia, ma in palio c’è anche l’Eurolega dell’anno prossimo. La vittoria dello Zenit San Pietroburgo contro il Panathinaikos ieri sera ha qualificato i russi per i quarti di finale di Eurolega, eliminando in extremis il Valencia. E il mancato accesso ai playoff degli spagnoli significa che andranno nel massimo torneo continentale di basket entrambe le finaliste dell’EuroCup 2021, quindi l’AS Monaco e la vincente del match di domani.

Come detto i primi due match hanno visto Bologna e Kazan imporsi nei rispettivi match casalinghi, entrambe le volte di quattro punti. Decisivo in gara 1 è stato il solito Milos Teodisic, che ha guidato la Virtus con 27 punti e 5 assist, ma soprattutto mettendo a referto 11 punti e due assist decisivi proprio nel finale della partita, quando i padroni di casa si sono riportati avanti e hanno spento i sogni di gloria dell’Unics Kazan.

Nel match di ritorno in Russia, invece, gli emiliani hanno dovuto inseguire fin dal primo quarto, con il Kazan che aveva chiuso il primo tempo sul +10 e che nel terzo quarto è arrivato a condurre addirittura per 66-48. A quel punto, però, è salito in cattedra l’altro fenomeno di Bologna, cioè Marco Belinelli, che prima ha realizzato tre triple consecutive e 12 punti per riportare la Virtus in partita prima dell’ultimo stop, poi nel quarto quarto ha guidato i suoi fino al canestro di Teodosic che è valso l’81-81. Nel finale, però, il Kazan ha saputo reagire e portare a casa una vittoria molto più sofferta di quello che i primi 25 minuti avrebbero fatto pensare.

Ed è proprio dalla coppia Teodosic/Belinelli e dagli ultimi quarti dei due match che la Virtus Bologna deve ripartire domani sera. Il Kazan si è dimostrato avversario di assoluto livello, ma i ragazzi di Djordjevic hanno messo in scena due prestazioni che mostrano come possono indirizzare la partita come vogliono loro. Servirà un match perfetto alle V Nere per conquistare un posto in finale e un posto nella prossima Eurolega. Ma è un sogno che si può realizzare.

Credits: Ciamillo