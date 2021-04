Come riporta tramite il proprio profilo Instagram, Alessandro Gentile è costretto a chiudere in anticipo la propria stagione con l’Estudiantes. Il giocatore ex Treviso, Milano, Virtus Bologna, Panathinaikos e Trento patisce infatti ancora le conseguenze del Covid-19 contratto proprio mentre la stagione entrava nella fase calda anche in Liga ACB.

Questo il testo del post: “Sfortunatamente la mia stagione finisce oggi. Dopo aver preso il Covid alcune settimane fa soffro ancora alcuni effetti secondari del virus che mi impediscono di aiutare la squadra in campo. Avrò bisogno di qualche tempo fuori per recuperare perfettamente ed essere al 100% sia fisicamente che mentalmente il prima possibile. Voglio ringraziare la famiglia dell’Estudiantes per il supporto e per avermi dato l’opportunità di giocare in una di quelle che considero tra le migliori leghe in Europa. Grazie a coach Javier Zamora per volermi al suo fianco, anche se a volte le cose non vanno come nelle attese. Grazie a coach Jota Cuspinera per aver capito la mia situazione personale e grazie a tutto lo staff medico e ai compagni che mi hanno supportato in questi due difficili mesi. Voglio anche dire anche una cosa, in amicizia, a quelli che ancora dubitano dell’esistenza del Covid. Ogni persona è diversa e può essere colpita in modi diversi. State attenti e seguite tutte le regole che abbiamo. Voglio augurare a tutti tanta salute e incoraggiare tutti a stare al sicuro in questa difficile era in cui viviamo“.

Alessandro Gentile, che aveva iniziato la stagione senza squadra dopo l’addio a Trento, che lo aveva riportato tanto in Serie A quanto in EuroCup con un ruolo da attivo protagonista, era alla sua seconda volta nel club madrileno.

Dopo la stagione 2018-2019, in questa Gentile stava viaggiando a 11.7 punti e 4.8 rimbalzi di media all’interno delle 17 partite giocate. L’ultima partita che ha giocato è quella dello scorso 20 marzo a Saragozza, vinta all’overtime dalla sua squadra, in cui era stato in campo meno di 9 minuti con 3 punti realizzati.

