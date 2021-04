ATP Monaco 2021, Stefano Travaglia dà forfait. Non ci saranno azzurri in tabellone

Stefano Travaglia ed il sudcoreano Soonwoo Kwon non saranno al via del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, che da poco ha visto concludersi le qualificazioni e che domani vedrà scattare il main draw. Non ci saranno dunque italiani in gara in Germania.

Al posto dei due entrano in tabellone due lucky loser: lo slovacco Andrej Martin, che giocherà contro il tedesco Jan-Lennard Struff, ed il lituano Ricardas Berankis, che giocherà contro l’altro tedesco Maximilian Marterer. Non erano questi gli avversari dell’azzurro e del sudcoreano.

Travaglia infatti avrebbe dovuto fronteggiare lo statunitense Sebastian Korda, mentre Kwon avrebbe dovuto affrontare il finlandese Emil Ruusuvuori. Essendo però le loro rinunce arrivate prima degli accoppiamenti dei qualificati con i rispettivi slot in tabellone, i lucky loser sono stati sorteggiati nel main draw assieme a questi ultimi.

Nel circuito maggiore dunque l’Italia la prossima settimana vedrà in campo il solo Marco Cecchinato, impegnato nel tabellone principale del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo, manifestazione che si gioca su campi in terra battuta outdoor.

Foto: LaPresse