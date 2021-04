ATP Cagliari 2021, Taylor Fritz e Nikoloz Basilashvili si qualificano ai quarti di finale

Giornata di ottavi di finale nell’ATP 250 di Cagliari. Sulla terra rossa sarda sono arrivati i primi verdetti importanti sul tabellone e i favoriti non hanno deluso le attese.

L’americano Taylor Fritz (n.30 del mondo) e testa di serie n.2 si è imposto contro lo slovacco Andrej Martin (n.106 ATP) con lo score di 6-2 7-6 (4). Fritz, dopo aver ben gestito il primo parziale, è stato costretto a rincorrere nel secondo set, spuntandola al tie-break per 7-4. Una prestazione dunque da interpretare quella dello statunitense che ha manifestato qualche incertezza sul rosso.

Il tennista degli States è atteso al confronto nei quarti contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del mondo), che nel primo turno si era imposto contro l’azzurrino Giulio Zeppieri: 6-4 7-6 (5) per il balcanico al cospetto del n.80 del ranking Egor Gerasimov. Una prestazione solida quella di Bedene che quindi continua il proprio percorso, dopo essere stato impegnato in maniera decisa da Zeppieri nel primo round.

Missione compiuta anche per il n.37 ATP Nikoloz Basilashvili. Il georgiano l’ha spuntata in tre set contro lo slovacco Jozef Kovalik (n.128 del mondo) per 4-6 6-4 7-5 dopo quasi 3 ore di gioco. Un match molto sofferto per Basilashvili, costretto agli straordinari dal suo avversario. La testa di serie n.4 prosegue, quindi, la propria avventura in Sardegna e affronterà nei quarti di finale il solido tedesco Jan-Lennard Struff.

Il teutonico (testa di serie n.5) ha sconfitto in due set il britannico Liam Broady per 6-4 6-2. Una vittoria netta per lui che ha fatto vedere di saperci fare sulla terra, adattandosi abbastanza in fretta a questa superficie. Si prospetta, quindi, una sfida molto equilibrata tra il n.41 ATP e Basilashvili, aperta a qualunque risultato.

Foto: LaPresse