ATP Cagliari 2021: orari 9 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Prenderanno il via oggi, 9 aprile, i quarti di finale dell’ATP di Cagliari 2021. Grande attesa per i match dei due azzurri ancora in gara: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il primo dovrà vedersela nella seconda partita di giornata, a partire dalle ore 11.00, contro il tedesco Yannick Hanfmann mentre il giovane nativo di Carrara dovrà vedersela con il serbo Laslo Djere, terza sfida in programma.

Se il piemontese parte con i favori del pronostico, decisamente più complicato il compito per l’azzurro numero 90 al mondo. I due Lorenzo, però, conservano la speranza di un derby tutto italiano in finale. A completare il quadro dei quarti i match tra lo sloveno Aljaz Bedene e lo statunitense Taylor Fritz, partita di apertura alle ore 11.00, e quello tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff, ultima sfida di giornata non prima delle ore 17.00.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario dei quarti di finale dell’ATP di Cagliari. Le partite saranno in diretta televisiva su Sky Sport Uno HD e SuperTennis HD ed in diretta streaming su SkyGo, NOW e sul sito Supertennis. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali dei match di Musetti e di Sonego.

PROGRAMMA ATP CAGLIARI 2021

VENERDì 9 APRILE

CAMPO CENTRALE

Inizio dei match alle 11.00

Aljaz Bedene VS Taylor Fritz

a seguire Yannick Hanfmann VS Lorenzo Sonego

a seguire Lorenzo Musetti VS Laslo Djere

non prima delle ore 17.00 Nikoloz Basilashvili VS Jan-Lennard Struff

CAMPO 14

Inizio dei match alle 12.00

Jacopo BERRETTINI (ITA)/Matteo BERRETTINI (ITA) vs Simone BOLELLI (ITA)/Andres MOLTENI (ARG) [2]

a seguire Federico CORIA (ARG)/Daniel EVANS (GBR) vd Lorenzo SONEGO (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)

COME VEDERE ATP CAGLIARI 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta televisiva Sky Sport Uno HD (201), Sky Sport Arena (204), SuperTennis HD

Diretta streaming SkyGo, Now, sito SuperTennis

Foto: Lapresse