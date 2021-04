ATP Cagliari 2021: orari 5 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Oggi 5 aprile prenderà il via l’ATP 250 di Cagliari. Sarà un inizio molto interessante in chiave Italia, con Federico Gaio e Giulio Zeppieri che scenderanno in campo per il primo turno del main draw. Matteo Viola, invece, si giocherà l’accesso al tabellone principale nell’ultima sfida delle qualificazioni contro lo slovacco Jozef Kovalik.

L’impegno per Gaio sarà di quelli a dir poco impegnativi. L’azzurro giocherà il secondo match sul campo centrale contro Laslo Djere. Esordio molto complicato anche per Viola che nell’ultima partita sul centrale affronterà lo sloveno Aljaz Bedene.

Di seguito il programma dettagliato della prima giornata dell’ATP 250 di Cagliari. I match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e su Supertennis (canale 64), in streaming su SkyGo e supertennis.tv.

Campo Centrale dalle ore 11.00

Guido Pella VS Egor Gerasimov

a seguire

Federico Gaio VS Laslo Djere

a seguire

Tommy Paul VS Yannick Hanfmann

Non prima delle 17.00

Aljaz Bedene VS Giulio Zeppieri

Campo 14 Starts dalle 11.00

(Q-F) Sumit Nagal VS Maxime Janvier

a seguire

(Q-F) Jozef Kovalik VS Matteo Viola

a seguire

Lloyd Glasspool-Jonny O’Mara VS Marco Cecchinato-Stefano Travaglia

a seguire

Nathaniel Lammons-Jackson Withrow VS Simone Bolelli-Andres Molteni

Campo 2 Starts dalle ore 11.00

(Q-F) Jurij Rodionov VS Liam Broady

a seguire

(Q-F) Cedrik-Marcel Stebe VS Marc-Andrea Huesler

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Even