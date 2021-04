ATP Cagliari 2021: orari 10 aprile, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Oggi, 10 aprile 2021, è il giorno delle semifinali del torneo ATP di Cagliari, giunto alla sua seconda edizione. Fra i migliori quattro è rimasto in corsa solo un italiano, Lorenzo Sonego. Il piemontese ha superato una difficile partita dei quarti di finale contro Yannick Hanfmann, mentre quest’oggi affronterà nella prima partita di giornata, alle ore 12, l’americano Taylor Fritz. Tra di loro quattro precedenti, con l’americano in vantaggio per 3-1, ma l’unico confronto sul rosso è stato vinto dal nostro portacolori.

A seguire verrà disputata la seconda semifinale di giornata, quella tra Laslo Djere, che ha eliminato Lorenzo Musetti, e Nikoloz Basilashvili. Entrambi con motivazioni differenti: il serbo vuole confermare il successo dello scorso anno, mentre il georgiano è tornato a fare risultato dopo le debacle di Dubai e Miami. A chiudere la giornata sarà la finale di doppio, con Sonego di nuovo in campo. Al suo fianco Andrea Vavassori per affrontare Simone Bolelli e l’argentino Andres Molteni.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario delle semifinali dell’ATP di Cagliari. Le partite saranno in diretta televisiva su Sky Sport Uno HD e SuperTennis HD ed in diretta streaming su SkyGo, NOW e sul sito Supertennis. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuali del match di Sonego.

PROGRAMMA ATP CAGLIARI 2021

SABATO 10 APRILE

CAMPO CENTRALE

Inizio dei match alle 11.00

Lorenzo Sonego VS Taylor Fritz

a seguire Laslo Djere VS Nikoloz Basilashvili

a seguire (non prima delle 15.00) Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori VS Simone Bolelli/Andres Molteni

COME VEDERE ATP CAGLIARI 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta televisiva Sky Sport Uno HD (201), Sky Sport Arena (204), SuperTennis HD

Diretta streaming SkyGo, Now, sito SuperTennis

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali del match di Sonego.

Foto: Lapresse