ATP Barcellona 2021: avanti Sinner e Musetti. Bene Bautista Agut, Goffin e Shapovalov. Eliminati Khachanov, Alcaraz e Lopez

Si è appena conclusa la seconda intensissima giornata dell’ATP 500 di Barcellona. Bilancio estremamente positivo per l’Italia che ha visto trionfare sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti. L’altoatesino si è imposto 6-3 6-2 contro il bielorusso Egor Gerasimov staccando così il pass per gli ottavi di finale. Una partita estremamente convincente quella del numeri 19 del mondo che al prossimo turno incontrerà per la terza volta l’iberico Roberto Bautista Agut.

Il tennista toscano, invece, ha battuto l’esperto Feliciano Lopez col punteggio di 6-4 6-3, conquistando agevolmente l’accesso al secondo turno dove si troverà di fronte la testa di serie numero 10 del seeding, il giovane canadese Felix Auger-Aliassime.

Ottima prova per Frances Tiafoe che ha superato in due set (6-4 7-6) il talentuoso spagnolo Carlos Alcaraz. Prosegue il suo buon periodo David Goffin che si è sbarazzato in poco più di un’ora del transalpino Pierre-Hugues Herbert. Tutto facile nel derby spagnolo per Roberto Bautista Agut che ha eliminato con un perentorio 6-4 6-0 il connazionale Pablo Andujar.

Non sbaglia il canadese Denis Shapovalov che raggiunge gli ottavi dell’ATP 500 di Barcellona grazie alla vittoria contro il transalpino Jeremy Chardy col punteggio di 6-3 7-5. In grande evidenza anche Alexander Bublik, il kazako ha superato in rimonta uno dei tennisti più in forma del circuito lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. A chiudere la giornata il match che ha visto trionfare il britannico Cameron Norrie in tre set sul russo Karen Khachanov.

ATP 500 BARCELLONA: I RISULTATI DI OGGI

PISTA RAFA NADAL

Ramos-Vinolas vs Rune 6-7 6-1 7-6

Musetti vs Lopez 6-3 6-4

Tiafoe vs Alcaraz 6-4 7-6

Bautista Agut vs Andujar 6-4 6-0

Sinner vs Gerasimov 6-3 6-2

PISTA MANOLO SANTANA

Thompson vs Gasquet 7-6 4-6 7-6

Bublik vs Davidovich Fokina 2-6 7-5 6-2

Goffin vs Herbert 6-2 6-4

Shapovalov vs Chardy 6-3 7-5

Norrie vs Khachanov 6-4 3-6 6-3

PISTA 2

Moutet vs Koepfer 7-5 6-2

Foto: Lapresse