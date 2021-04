Tom Pidcock è stato beffato in volata per pochissimi millimetri da Wout van Aert e ha visto così sfumare il trionfo alla Amstel Gold Race 2021. Una vera e propria beffa per il ciclista britannico che non ha nascosto la sua delusione nel post gara, così come riportato da Cyclingpro.

“All’inizio dello sprint mi sono assicurato di essere alla ruota di Wout. Era il più veloce. Gli ho dato un po’ di spazio in modo da poter accelerare, avrei dovuto colmare il divario ma non ho avuto il tempo di rimontare“.

Pidcock ha raccontato le sue emozioni in attesa che la giuria stabilisse il vincitore analizzando il fotofinish: “Wout pensava che avesse vinto e io ho sempre pensato di essere arrivato secondo, quindi almeno non pensavo di aver vinto. Sarebbe stato bello arrivare primo ma sono comunque contento del secondo posto. Ho fatto una bella gara. Non puoi essere in disaccordo con un fotofinish. È deludente, ma ho fatto una buona gara e sono contento di come è andata. Non sono infastidito da come è andata, ma perdere per così poco è frustrante“.

Il ciclista della Ineos Grenadiers ha dimostrato di essere molto competitivo già dal suo primo anno da professionista: “Sono cresciuto ad ogni gara. Alla Freccia del Brabante pensavo che Wout fosse il più forte, oggi ho pensato di essere io il ragazzo più forte in gara. Avevo ottime gambe in volata ed è una bellissima sensazione essere uno dei corridori più forti in gara”.

Foto: Valerio Origo