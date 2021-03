Volley femminile, Playoff Serie A1: Conegliano liquida Firenze e vola in semifinale

Conegliano ha sconfitto Firenze per 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) e si è così qualificata alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile. Tutte estremamente facile per le Pantere, che si sono imposte senza problemi in trasferta e hanno così chiuso la serie sul 2-0, visto che aveva già dominato gara-1 col massimo scarto. Le ragazze di coach Daniele Santarelli infilano il 59mo successo consecutivo (il 40mo stagionale) e proseguono la propria cavalcata verso il tricolore.

Le ultime Campionesse d’Italia partivano con tutti i favori del pronostico e non si sono fatte minimamente intimorire dalle toscane, che non hanno avuto la minima capacità di poter battagliare. La corazzata veneta se la dovrà vedere in semifinale contro la vincente di Busto Arsizio-Scandicci (0-1, domani è prevista la gara-2 in casa delle toscane) e comunque vada partirà con i favori del pronostico. Dall’altra parte del tabellone sono previste Novara-Perugia (1-0) e Monza-Chieri (1-0).

La regista Joanna Wolosz ha variato molto il gioco e ha chiamato in causa tutte le sue compagne di squadra. Conegliano non è stata dipendente da Paola Egonu, capace di mettere a segno 9 punti. Doppia cifra per la centrale Sarah Fahr (13) affiancata da Robin De Kruijf (5), 8 marcature per la schiacciatrice Miriam Sylla spalleggiata da Kimberly Hill (8). Ottimo lavoro del libero Monica De Gennaro. Alle padrone di casa non sono bastate Sylvia Nwakalor (12 punti) e Terry Enweonwu (6 marcature per la cugina di Paola Egonu).

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi