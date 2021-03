Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Daniele Resca vince nel trap! Italia sempre più vicina al pass per Tokyo

Risuona l’inno di Mameli nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Nuova Delhi. Daniele Resca, infatti, nel concorso individuale di trap maschile, ha ottenuto una pesantissima vittoria che gli fa alzare le braccia al cielo in India e proietta lui e tutto il contingente azzurro più vicino alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

In un atto conclusivo ricco di colpi di scena l’azzurro (Campione del Mondo della specialità a Mosca nel 2017) vince all’ultimo piattello disponibile sfruttando l’errore dello spagnolo Alberto Fernandez per imporsi 46 a 45, sui 50 piattelli a disposizione. Ma non finisce qui, perchè l’Italia piazza anche Valerio Grazini sul podio, con lo score di 35/40.

Un piazzamento prezioso quello del laziale che toglie punti, in ottica ranking mondiale, all’indiano Kynan Chenai, “solo” quarto con la quota di 27/35 e con qualche problema all’arma nel corso della finale. In quinta e sesta posizione invece hanno chiuso l’altro spagnolo presente in concorso, ovvero Antonio Bailon (22/30), e lo slovacco Michal Slamka (16/25).

Tenendo presente che questa gara metteva in palio 1000 punti per il vincitore e che Mauro De Filippis, attuale numero uno del ranking con 1389 punti, ne ha ottenuto 120 per il nono posto conclusivo (per un totale di 1509), Daniele Resca si è proiettato a 1155 punti, in una virtuale terza posizione; alle spalle del britannico (già qualificato) Matthew John Coward-Holley.

Al netto delle decutarzioni ISSF, valide sino al prossimo 6 giugno, termine ultimo per la chiusura del ranking, si può quindi dire che l’Italia è vicinissima all’ambito pass nel trap maschile. Nei prossimi mesi, stante anche la possibilità di andare a conquistare la carta in maniera contingentale, agli Europei, e non nominale, tramite ranking, si capirà quale azzurro potrà andare poi a Tokyo.

