20.49 Si conclude dunque la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Hugo Gaston. OA Sport vi augura una buona serata!

20.48 Partita dominata da Jannik Sinner, che addomestica Hugo Gaston in poco più di un’ora. Match sempre dalla parte dell’altoatesino, con il francese che non è mai riuscito ad impensierirlo.

GAME, SET AND MATCH! Jannik Sinner batte Hugo Gaston 6-2 6-2 in un’ora e due minuti!

40-15 E il primo lo annulla con uno schiaffo di dritto lungolinea.

40-0 Altro errore del francese. Tre match point.

30-0 Lunga la risposta di Gaston.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

BREAK SINNER, 5-2! Gaston domina lo scambio, conclude con una volée su cui Jannik arriva e infila un passante BELLISSIMO.

30-40 Doppio fallo di Gaston, palla break per Sinner.

30-30 In rete la risposta dell’azzurro.

15-30 Si torna sul ritmo, Jannik domina con la pesantezza della sua palla. Altro punto a prendere l’avversario in controtempo.

15-15 Gaston chiama Sinner a rete, ma la palla corta è comodissima per l’altoatesino.

15-0 In corridoio il dritto di Sinner.

GAME SINNER, 4-2. Jannik esce bene dal peggior gioco della sua partita, mantenendo il break.

A-40 Ace Sinner, terzo della sua partita.

40-40 Seconda di servizio lavorata di Sinner, ottiene il punto.

40-A Ma poi butta via il secchio del latte, con il dritto in rete. Quarta palla break per Gaston.

40-40 E Jannik annulla anche questa con calma olimpica, spingendo di dritto e tenendo Gaston lontanissimo dal campo.

30-40 Accelera piano piano Sinner, mette i piedi in campo e si prende il punto.

15-40 E altro errore di Jannik. Due palle break per Gaston.

15-30 Errore del francese che spedisce in corridoio il back.

0-30 Fuori il rovescio dell’azzurro. Altro errore per lui.

0-15 Sinner manda in rete lo schiaffo di dritto.

GAME GASTON, 3-2. Fuori il recupero di Sinner sulla palla corta avversaria.

40-15 Gaston tiene bassa la palla, rovescio di Sinner in rete.

30-15 Due buone prime di servizio per il francese.

0-15 In rete la palla corta di Gaston.

GAME SINNER, 3-1. Ennesimo errore del francese.

40-30 Buona risposta di Gaston, Sinner stecca.

40-15 Terzo punto consecutivo per l’azzurro, due palle del 3-1.

30-15 Dritto angolatissimo di Sinner, ingestibile per Gaston.

15-15 Jannik fa partire lo scambio e lancia frigoriferi dall’altra parte. Arriva l’errore di Gaston.

0-15 Doppio fallo per Sinner.

GAME GASTON, 2-1. Sinner sbaglia la volée, primo graffio del francese nel secondo set.

40-0 Per la prima volta Sinner perde uno scambio da fondocampo, il nastro non lo aiuta.

30-0 Lunghissimo il rovescio di Sinner.

15-0 Buon servizio di Gaston.

GAME SINNER, 2-0. Stavolta il rovescio del francese va praticamente sulla tribuna laterale.

40-30 Aggressivo in risposta Gaston, gran dritto lungolinea.

40-15 Sinner colpisce in maniera scomposta, palla fuori.

40-0 Brutto errore di Gaston: Sinner mette corto il suo colpo, il francese manda in corridoio un rovescio comodissimo.

30-0 In corridoio il rovescio incrociato del francese.

15-0 Lo schema è sempre quello: nello scambio da fondo Gaston non riesce minimamente a gestire la potenza dell’avversario.

BREAK SINNER, 1-0. Jannik martella da fondocampo e piega la racchetta dell’avversario: altro break per lui.

40-A Ancora Jannik di potenza, terza palla break.

40-40 Va in corridoio la risposta di Sinner.

40-A Seconda docilissima del francese, aggredita da Jannik: palla break per lui.

40-40 E Sinner la mette di nuovo sulla potenza: Gaston va fuori giri, palla lunga.

A-40 Errore di Sinner, che manda in corridoio lo schiaffo di dritto con tutto il campo a disposizione.

40-40 Per una volta che Gaston comanda lo scambio, il francese non riesce a concretizzare: palla in rete.

A-40 Risposta di Sinner lunga.

40-40 Buon servizio, palla corta e passante: buono lo schema di Gaston.

30-40 Scambio lungo, Jannik trova l’accelerazione giusta di dritto: palla break per lui.

30-30 Sinner prende il controllo delle operazioni, manda Gaston in un angolo che sbaglia.

30-15 Steccata di Jannik su un colpo interlocutorio.

15-15 Lungo il lob di Sinner.

0-15 Gaston inizia col piede sbagliato: doppio fallo.

SET SINNER, 6-2. Un solo giocatore in campo, l’azzurro concede solo quattro punti sui suoi turni di battuta e domina il primo set in 26 minuti.

40-30 Altro errore di Gaston, set point per Sinner.

30-30 Quando si va con le prove di forza, Gaston non può tenere. Lungo il suo dritto, il francese scaglia la racchetta a terra.

15-30 Lungo il dritto di Sinner.

15-15 Doppio fallo per l’azzurro, primo della sua partita.

15-0 Servizio vincente di Jannik.

GAME GASTON, 5-2. Il francese torna a mantenere un turno di battuta.

40-15 Sinner colpisce male sul dritto di Gaston.

30-15 Doppio fallo del francese.

30-0 Lungo il dritto di Sinner.

15-0 Servizio vincente di Gaston.

GAME SINNER, 5-1. Buon servizio di Jannik che l’avversario non riesce a gestire.

40-0 Lungo il rovescio del francese, che sembra essere un po’uscito dalla gara.

30-0 Brutto errore di Gaston, che non sfrutta il vantaggio che si era conquistato mandando in rete il dritto.

15-0 Ace di Sinner.

BREAK SINNER, 4-1! Gaston scende a rete sulla seconda palla, Jannik arriva come un falco sulla palla e mette a segno un gran passante lungolinea!

40-A Il francese manda la palla sul nastro, altra chance per Jannik.

40-40 Il francese si difende mandando Sinner negli angoli, annullata la palla del doppio break.

30-40 Non c’è storia quando la si mette sul ritmo: troppo potente Sinner. Altra chance di break per l’azzurro.

30-30 In corridoio il dritto lungolinea di Gaston.

30-15 Gaston prende l’inerzia con una palla corta, facendo correre avanti e indietro l’azzurro.

15-15 Risposta potente e centrale di Jannik, Gaston non la gestisce.

15-0 Si fa sorprendere Sinner dal rovescio avversario.

GAME SINNER, 3-1! L’azzurro chiude il gioco con un ace centrale.

40-15 Gaston trova il primo punto del game con un bel dritto in controtempo.

40-0 Magnifico dritto in allungo di Sinner su una bella risposta di Gaston! Fa sembrare tutto così facile…

30-0 Tre sassate di Sinner: il francese arriva sulle prime due, mette la terza in corridoio.

15-0 Gaston non riesce ad essere incisivo con il rovescio, va lungo

BREAK SINNER, 2-1! Risponde bene l’altoatesino, il rovescio lungolinea del francese finisce in rete.

30-40 Lungolinea potentissimo di Jannik, Gaston ci arriva a malapena ma non la manda dall’altra parte. Già palla break per l’azzurro.

30-30 Risposta appena lunga di Sinner sulla seconda avversaria.

15-30 Bella volée in contropiede di Sinner.

15-15 In rete la risposta dell’azzurro.

0-15 Risponde bene Sinner, costringendo Gaston lontano dalla riga di fondo. L’azzurro può scendere a rete e prendersi il punto.

GAME SINNER, 1-1. Bella palla carica d’effetto per Jannik che prende in controtempo la discesa a rete avversaria.

40-15 Servizio profondo e dritto con i piedi dentro il campo: due palle dell’1-1 per Jannik.

30-15 Buona prima di servizio dell’azzurro.

15-15 Sinner si sblocca: schiaffo di dritto lungolinea come primo punto della sua partita.

0-15 Corto il rovescio di Sinner, Gaston entra in campo e colpisce.

GAME GASTON, 1-0. TIENE IL SERVIZIO A ZERO IL FRANCESE.

40-0 Lunga la risposta di Sinner.

15-0 Il primo punto della partita è di Gaston.

SI COMINCIA! SERVIZIO GASTON

19.42 I due contendenti sono sul campo 4 dell’Hard Rock Stadium per gli scambi di riscaldamento.

19.39 I due si sono affrontati poche settimane fa, a Marsiglia: fu l’azzurro a prevalere per 6-4 6-1.

19.33 Il francese Hugo Gaston, numero 162 del mondo, ha ricevuto una wild card per questo torneo ed è riuscito a portarsi a casa lo scalpo di Dominik Koepfer per 6-1 6-4.

19.28 Debutto nel Master 1000 della Florida per l’azzurro, e ci arriva da numero 31 del mondo. Essendo la testa di serie numero 21, ha avuto a disposizione un bye per accedere direttamente al secondo turno.

19.25 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Hugo Gaston, match valido per il secondo turno dell’ATP Miami 2021, primo Master 1000 della stagione.

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Hugo Gaston, match valido per il secondo turno dell’ATP Miami 2021, primo Master 1000 della stagione. Per l’azzurro questo è il debutto sul cemento della Florida e ci arriva sfiorando la top 30 mondiale a nemmeno vent’anni: inserito nel settore del tabellone presieduto da Alexander Zverev, il giovane francese sarà il primo banco di prova del suo cammino. I due si sono affrontati qualche settimana fa a Marsiglia, l’azzurro prevalse con un netto 6-4 6-1.

Jannik sta procedendo con la sua crescita graduale e sembra essere arrivato ad un punto in cui sa prendere il controllo delle operazioni nelle partite che può vincere. La sconfitta al primo turno di Montpellier contro Aljaz Bedene aveva fatto suonare un campanello d’allarme soprattutto per i problemi patiti alla schiena; a Marsiglia e a Dubai ha smentito le malelingue raggiungendo i quarti di finale in entrambi i tornei e venendo sconfitto da coloro che poi avrebbero vinto il torneo, Daniil Medvedev e Aslan Karatsev.

Il francese, che ha sconfitto il tedesco Dominik Koepfer (numero 54 al mondo) nel primo turno, invece non è ancora riuscito a far fruttare gli ottavi di finale raggiunti all’ultima edizione del Roland Garros. Dopo aver sorpreso tutti sulla terra rossa, il ventenne di Tolosa non ha ancora fatto quello step necessario per entrare almeno fra i primi cento del mondo, nonostante abbia tutte le carte in regola per poterlo fare: dopo aver fallito la qualificazione all’Australian Open è tornato in Francia per disputare alcuni challenger ed i tornei ATP di Montpellier e di Marsiglia. Piccola curiosità: Gaston in questi due mesi ha perso tre volte per mano di giocatori italiani, prima di Sinner ci sono riusciti Federico Gaio all’Open Quimper Bretagne II e Lorenzo Sonego a Montpellier.

Il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston, valido per il secondo turno del torneo Master 1000 di Miami, è da programma il terzo del campo 4. Si ipotizza che il match possa iniziare nel tardo pomeriggio italiano, almeno non prima delle ore 19.00. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

Foto: LaPresse