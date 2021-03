LIVE Lituania-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: pagelle e highlights. Sensi e Immobile firmano le reti della vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.50 Ecco le pagelle:

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas 7.5; Girdvainis 5, Beneta 5.5, Valtkunas 5, Mikoliunas 5.5 (74′ Gaspuitis 6); Novikovas 5, Dapkus 6.5, Simkus 5 (83′ Petravicius s.v.), Slivka 5.5, Sirgedas 5.5 (59′ Eliosius 6.5); Cernych 5 (74′ Kazlauskas 6). All. Urbonas 6.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Toloi 6.5, Mancini 6.5, Bastoni 5.5 (88′ Acerbi s.v.), Emerson 7 (56′ Spinazzola 6.5); Pellegrini 6 (46′ Sensi 7), Locatelli 7, Pessina 5 (62′ Barella 6); Bernardeschi 7, Immobile 6.5, El Shaarawy 5.5 (46′ Chiesa 5.5). All. Mancini 6.5.

22.45 Partita complicata per gli azzurri che trovano il vantaggio nel secondo tempo con Sensi, Immobile autore di una partita deficitaria si fa perdonare i tanti errore con la rete finale su rigore che fissa il risultato sul 2-0.

95′ Fine della partita, Lituania-Italia 0-2.

94′ Goooooooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeeeee, rigore perfetto che beffa il portiere sulla sinistra, Lituania-Italia 0-2.

93′ Calcio di rigore per l’Italia per un calcione su Barella!

92′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′ Fuori Bastoni e dentro Acerbi nell’Italia.

88′ Entra Petravicius, esce Simkus nella Lituania.

86′ Prestazione eccezionale di Svedkauskas fino a questo momento.

84′ Locatelli da posizione centrale di piatto si fa parare il pallone da Svedkauskas.

82′ Italia che spinge, vuole il raddoppio.

80′ Ancora Immobile tira a giro sulla sinistra, respinge Svedkauskas.

78′ Escono Mikoliunas e Cernych, entrano Gaspuitis e Kazlauskas nella Lituania.

76′ Eliosius chiama all’intervento Donnarumma dopo un errore di Bastoni.

74′ Locatelli ammonito per un fallo a centrocampo.

72′ Immobile di testa non trova la porta da ottima posizione.

70′ 68% di possesso palla per l’Italia.

68′ Entra Eliosius, esce Sirgedas nella Lituania.

66′ Ancora Immobile ci prova da posizione favorevole, Svedkauskas respinge con i piedi.

64′ Fuori Pessina e dentro Barella nell’Italia.

62′ Immobile incrocia il tiro, pallone fuori di poco.

60′ Fuori Emerson e dentro Spinazzola nell’Italia.

58′ Locatelli al volo chiama alla respinta Svedkauskas.

56′ Lituania che trova difficoltà a trovare opzioni offensive.

54′ Immobile chiama ancora all’intervento Svedkauskas, il portiere respinge in tuffo.

52′ Bernardeschi prova il sinistro, pallone fuori dai pali.

50′ Gooooooooooooooooooool, Sensiiiiiiiiiiiiiiiiiii, appena entrato il centrocampista dell’Italia da fuori area trova l’angolino destro, Lituania-Italia 0-1.

48′ Fuori Pellegrini ed El Shaarawy, dentro Chiesa e Sensi nell’Italia.

46′ Inizia la ripresa!

21.40 Italia che gioca con un baricentro alto ma ad un ritmo molto basso che non consente azioni limpide da rete, si ci aspetta una ripresa con una sterzata da parte degli azzurri.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Lituania-Italia 0-0.

43′ Cross di Bernardeschi che trova la testa di El Shaarawy che colpisce male il pallone.

41′ Pessina mette in mezzo un pallone interessante che Immobile non riesce a mettere in rete.

39′ Bernardeschi dalla sinistra mette in mezzo ma nessun compagno arriva al colpo di testa.

37′ Mancini chiede alla sua nazionale di attaccare gli spazi sugli esterni.

35′ Italia che se vuole segnare deve alzare il ritmo di gioco.

33′ Pellegrini per Immobile che si trova in fuorigioco.

31′ Giallo per Pessina per un fallo fuori tempo.

29′ Italia che abbassa i ritmi, non riesce più ad essere pericolosa.

27′ Giallo per Simsuk che stende Bastoni mentre usciva palla al piede dalla difesa.

25′ Cross di Emerson che non trova la testa di Immobile.

23′ El Shaarawy tenta il tiro da fuori, viene ribattuto dalla difesa.

21′ El Shaarawy ci prova da fuori, pallone altissimo sopra la traversa.

19′ Immobile stoppa in area di rigore ma non trova un compagno per il tiro.

17′ Italia che fase di possesso si schiera a tre, con Toloi centrodestra Mancini centrale e Bastoni centrosinistra.

15′ Giallo per Pellegrini per un fallo a centrocampo.

13′ Bernardeschi va sul fondo a destra e crossa, pallone che viene intercettato dal portiere.

11′ Ancora Pellegrini dalla distanza, pallone oltre i pali.

9′ Ci prova Emerson, para facilmente Svedkauskas.

7′ Pellegrini prova il tiro a giro, Svedkauskas respinge in tuffo.

5′ Partita che inizia subito su alti ritmi, pressing da entrambe le parti.

3′ Subito conclusione di Locatelli che trova il muro della difesa della Lituania.

1′ Inizia la partita!

20.43 Ingresso in campo delle due nazionali, inni in corso.

20.39 Tra poco l’ingresso in campo delle due nazionali.

20.36 Sono 76 sono i giocatori convocati in questi 34 mesi, 64 i calciatori schierati (il più impiegato è Jorginho con 22 presenze e 1493 minuti giocatori), tra i quali 32 esordienti. 66 i gol realizzati finora (2,27 di media, seconda nella storia solo alla Nazionale di Pozzo).

20.33 Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come CT è di 20 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 67 punti, il migliore nella graduatoria dei ct unici dopo 29 gare.

20.26 La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

20.23 Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. Mancini potrebbe eguagliarlo.

20.20 Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 24 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 7 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League).

20.17 Sono 6 i precedenti Italia e Lituania, con il bilancio che risulta nettamente favorevole agli Azzurri: 4 vittorie e 2 pareggi. Nei tre confronti disputati in terra lituana, l’Italia non ha mai subito gol riuscendo a segnare in tre occasioni. Bilancio: 2 vittorie e 1 pareggio.

20.14 Percorso netto finora nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri hanno battuto per 2-0 sia l’Irlanda del Nord che la Bulgaria. Con i 6 punti conquistati, l’Italia si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera.

20.11 Ecco le formazioni ufficiali:

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. Urbonas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancini

20.08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lituania-Italia match di qualificazione ai Mondiali 2022.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lituania-Italia match di qualificazione ai Mondiali 2022, tante assenze per Mancini che potrebbe proporre Bernardeschi falsa punta.

Mancini potrebbe far riposare Bonucci e lanciare Toloi accanto ad Acerbi in difesa, con Di Lorenzo terzino destro ed Emerson Palmieri sulla fascia mancina. In mediana Locatelli sarà probabilmente titolare dopo il bel gol della scorsa partita, ai suoi lati ci saranno Lorenzo Pellegrini e Pessina. In attacco da valutare le condizioni di Belotti, Immobile e Insigne: per il ruolo di centravanti, come anticipato dal ct Mancini, si candida anche Bernardeschi, Chiesa sicuro titolare. Fuori Grifo, Florenzi e Verratti.

Il c.t. dei padroni di casa Valdas Urbonas, sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1 visto domenica sera in Svizzera: in porta Svedkauskas, protetto dai due difensori centrali Beneta e Gaspuitis più i due terzini Mikoliunas a destra e Vaitkunas a sinistra. In mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Dapkus e Simkus, Slivka sarà il trequartista centrale, come ali Novikovas e Lasickas, insidiati però da Petravicius, valida alternativa su entrambe le fasce d’attacco. La prima punta dovrebbe essere Chernykh, dalla panchina Laukzemis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lituania-Italia match di qualificazione ai Mondiali 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA-ITALIA:

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.

Foto: Lapresse.