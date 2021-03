LIVE Lituania-Italia, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: debutta Toloi? Ballottaggio Belotti-Immobile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lituania-Italia match di qualificazione ai Mondiali 2022, tante assenze per Mancini che potrebbe proporre Bernardeschi falsa punta.

Mancini potrebbe far riposare Bonucci e lanciare Toloi accanto ad Acerbi in difesa, con Di Lorenzo terzino destro ed Emerson Palmieri sulla fascia mancina. In mediana Locatelli sarà probabilmente titolare dopo il bel gol della scorsa partita, ai suoi lati ci saranno Lorenzo Pellegrini e Pessina. In attacco da valutare le condizioni di Belotti, Immobile e Insigne: per il ruolo di centravanti, come anticipato dal ct Mancini, si candida anche Bernardeschi, Chiesa sicuro titolare. Fuori Grifo, Florenzi e Verratti.

Il c.t. dei padroni di casa Valdas Urbonas, sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1 visto domenica sera in Svizzera: in porta Svedkauskas, protetto dai due difensori centrali Beneta e Gaspuitis più i due terzini Mikoliunas a destra e Vaitkunas a sinistra. In mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Dapkus e Simkus, Slivka sarà il trequartista centrale, come ali Novikovas e Lasickas, insidiati però da Petravicius, valida alternativa su entrambe le fasce d’attacco. La prima punta dovrebbe essere Chernykh, dalla panchina Laukzemis.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA-ITALIA:

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.

