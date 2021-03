LIVE Italia-Slovenia Under21 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori. Il pareggio potrebbe bastare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovenia U21 match dei gironi dell’Europeo 2021 di categoria, match fondamentale per gli azzurrini con una vittoria si passa, ma anche con il pareggio attraverso delle specifiche combinazioni.

Un successo sulla Slovenia porterebbe gli azzurrini a quota 5 punti. Gli sloveni in questo scenario chiuderebbero il girone da ultimi mentre l’esito di Spagna-Repubblica Ceca porterebbe l’altra squadra qualificata ai quarti insieme all’Italia. Agli spagnoli basta non perdere.

L’ipotesi di un pareggio non ci precluderebbe il passaggio del turno, ma a patto che la Spagna vinca, permettendoci di scavalcare i cechi. In questo modo infatti l’Italia si porterebbe a quota 3 punti, gli spagnoli chiuderebbero in testa con 7 punti e i cechi resterebbero fermi a 2, agganciati dagli sloveni.

Se entrambe le partite finiscono in pareggio in questo caso i punteggi finali vedrebbero Spagna a 5, Repubblica Ceca e Italia a 3 punti e Slovenia a 2. La differenza reti decreterebbe chi si prende il secondo posto del girone. Il numero delle reti fatte però al momento è a favore della Repubblica Ceca. Per superarli in caso di doppio pareggio, quindi, l’Italia avrebbe bisogno di un 2-2 con la Slovenia abbinato a uno 0-0 di Spagna-Repubblica come minimo.

Nicolato dovrà rinunciare in difesa a Del Prato, ma ritroverà Gabbia e Marchizza che rientrano dalla squalifica. Scelte obbligate a centrocampo dove la linea prevederà Zappa e Sala sugli esterni, con Frattesi e Maggiore a comporre con Pobega la cerniera mediana. Poche opzioni anche in attacco dove Raspadori e Colombo si contendono una maglia al fianco di Cutrone, con il primo favorito. Squalificati Rovella e Scamacca, oltre a Tonali.

La Slovenia schiererà in attacco Celar, centravanti scuola Roma che attualmente milita in Serie B con la maglia della Cremonese. Alle sue spalle Rogelj, Elsnik e Matko. In difesa Zinic, Brekalo, Zaletel e Kolmanic, in mezzo al campo Petrovic e Cerin.

Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Foto: Lapresse.