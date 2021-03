Basket, Virtus Bologna in semifinale di EuroCup 2021! Espugnata Badalona per 78-84 in gara-2

La Virtus Bologna è in semifinale dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Dopo la vittoria casalinga di martedì, le V Nere sbancano il “Palau Olimpic de Badalona” con il punteggio di 78-84 e chiudono la serie contro il Joventut per 2-0. Ora ad attenderli in semifinale ci sarà la vincente tra Unics Kazan e Lokomotiv Kuban, serie che attualmente è ferma sull’1-1.

Il primo quarto mostra nuovamente l’equilibrio che era era stato palesato nella gara-1 giocata alla “Segafredo Arena”, ma nella parte finale la Virtus, condotta da un Weems subito in palla, riesce a conquistarsi cinque lunghezze di vantaggio: si va al primo riposo sul punteggio di 14-19. Gli emiliani salgono di colpi nel secondo periodo, con Teodosic e Hunter che sfoderano buona parte del loro repertorio per portare i propri compagni in doppia cifra di vantaggio: le V Nere toccano anche il +15 e si va all’intervallo con il risultato di 31-43.

La Virtus esce dagli spogliatoi con la stessa concentrazione del primo tempo e sembra piazzare l’allungo decisivo per la qualificazione alla semifinale già in avvio di ripresa, quando le giocate di Teodosic e Weems regalano addirittura il +23. Sembrerebbe finita e la squadra di Djordjevic commette l’errore di rilassarsi, concedendo al Badalona di rintuzzare lo svantaggio già a fine terzo quarto: a 10′ dalla sirena il tabellone dice 54-64.

Nell’ultimo periodo Bassas, vero e proprio trascinatore dei catalani, continua ad infierire dall’arco e incredibilmente, complice un parziale di 8-0, i padroni di casa trovano la parità: 69-69. La Virtus si trova dunque costretta a vincere nuovamente una partita che sembrava già chiusa e si appoggia ai suoi campioni: Markovic piazza una tripla pesantissima per riportare gli emiliani sul +4, Hunter si impone fisicamente con una schiacciata e Teodosic scrive la parola fine con la bomba del +6. Gli ultimi tentativi degli spagnoli non hanno esito: finisce 78-84, la Virtus è in semifinale.

TABELLINO

JOVENTUT BADALONA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 78-84 (14-19, 17-24, 23-21, 24-20)

BADALONA – Bassas 26, Birgander 10, Dimitrijevic 7, Tomic 7, Parra 6, Dawson 5, Lopez-Arostegui 4, Ventura 4, Brodziansky 3, Morgan 3, Ribas 3

VIRTUS BOLOGNA – Hunter 18, Weems 18, Teodosic 17, Gamble 9, Pajola 5, Ricci 5, Tessitori 4, Belinelli 3, Markovic 3, Alibegovic 2

Credit: Ciamillo