Wta Abu Dhabi 2021: programma, orari, tv, streaming

Il tennis femminile prenderà il via dall’Arabia Saudita. Il primo torneo di questo 2021, con un calendario differente rispetto al solito a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto le nostre abitudini, sarà di scena ad Abu Dhabi dal prossimo mercoledì 6 gennaio; la città saudita non è nuova ad ospitare tennis d’elite, ospitando tornei di esibizioni dal 2009 tra gli uomini e dal 2017 per le donne.

Quest’anno però il torneo darà per la prima volta punti validi per la classifica WTA, con ben quattro top 10 che si sono iscritte nella entry list: parliamo di Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova ed Aryna Sabalenka. Con loro, il primo torneo dell’anno vedrà un nutrito parterre di partecipanti della medio-alta borghesia tennistica come le ex vincitrici del Roland Garros Garbiñe Muguruza e Svetlana Kuznetsova, la fresca semifinalista a Parigi Nadia Podoroska, le interessantissime Coco Gauff ed Elena Rybakina oltre a tante altre tenniste di livello: in tutto ben sedici tenniste in tabellone ad oggi sarebbero teste di serie all’Australian Open. Con loro, anche le azzurre Martina Trevisan e Jasmine Paolini.

Il torneo verrà seguito in esclusiva televisiva da SuperTennis Tv, sul canale 64 del Digitale Terrestre e sul canale 224 delle piattaforme satellitari. La rete dedicata manderà in onda le partite anche sul sito www.supertennis.tv e sulla pagina Facebook. Le dirette inizieranno dalle ore 7.30 del mattino orario italiano, quando ad Abu Dhabi saranno le 10.30, fino ad ora di cena, con le partite dalle 18.30 in poi che verranno presumibilmente alternate sulle varie piattaforme a causa della sovrapposizione con il torneo ATP di Delray Beach, sempre coperto dalla stessa rete.

Il programma del torneo WTA di Abu Dhabi, 6-13 gennaio 2021

Copertura televisiva: Supertennis Tv (canale 64 Digitale Terrestre, canale 224 del satellite)

In diretta dalle ore: 7.30 ora italiana (ore 10.30 ad Abu Dhabi)

In streaming su: pagina Facebook Supertennis Tv, sul sito www.supertennis.tv

Foto: Lapresse