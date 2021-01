WTA Abu Dhabi 2021: la entry-list e chi parteciperà. Parata di stelle, presenti quattro top10

Il tennis riprende a correre in questa settimana. Dopo un po’ di riposo per le vacanze natalizie si ritorna in campo, con molti interpreti che prenderanno i primi tornei di questo 2021 come preparazione per l’Australian Open, che comincerà eccezionalmente ad inizio febbraio. Il circuito femminile prenderà il via ad Abu Dhabi mercoledì 6 gennaio, con una entry list davvero interessante.

Per la prima edizione del torneo valida per le classifiche mondiali (in precedenza era solo un torneo di esibizione, composto da una sola partita nell’ambito femminile) saranno presenti ben quattro tenniste nella top 10 mondiale. La più alta nel ranking WTA è l’americana Sofia Kenin: la numero 4 al mondo viene da un 2020 di ottima fattura impreziosito dal successo in Oceania e vorrà iniziare con il piede giusto questo 2021. Con lei il novero delle favorite d’obbligo è composto da Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka, rispettivamente numero 5, 6 e 10 del ranking. Il tabellone di Abu Dhabi viene però impreziosito anche dalle presenze di Garbine Muguruza, Elise Mertens, Nadia Podoroska, Marketa Vondrusova, Ons Jabeur, Svetlana Kuznetsova e Maria Sakkari. In tutto, il torneo saudita vedrà ben sedici tenniste che ad oggi sarebbero teste di serie all’Australian Open. Un numero che poteva essere anche più abbondante: negli ultimi giorni hanno invece rinunciato Belinda Bencic, Caroline Garcia, Jelena Ostapenko, Danielle Collins, Patricia Maria Tig e Alison Van Uytvank.

Il torneo di Abu Dhabi vedrà protagoniste anche due rappresentanti italiane, vale a dire Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno usufruito dei vari ritiri durante gli ultimi giorni per entrare nel tabellone dalla porta principale e partecipare dunque al primo torneo ufficiale di questo 2021.

Foto: Lapresse