Wta Abu Dhabi 2021: chi parteciperà? Ben quattro Top 10 in tabellone, Sofia Kenin guida la parata di stelle

Il tennis si fa bello per questo 2021. Dopo essere entrati nel nuovo anno, si stende il tappeto rosso per i primi tornei di gennaio, propedeutici per la prossima edizione dell’Australian Open. Se l’ATP inizierà da Antalya e Delray Beach, la WTA farà partire la sua annata ad Abu Dhabi, che torna ad ospitare il grande tennis dopo la pausa forzata per la pandemia. Per la città degli Emirati Arabi è una specie di ‘prima volta’: seppur quella che partirà il 5 gennaio è la quarta edizione del torneo, le tre versioni precedenti erano semplicemente un’esibizione di una sola partita per il comparto femminile. Quest’anno invece sarà un torneo ufficiale, classificato WTA 500; per festeggiare questa ‘nuova nascita’, e probabilmente anche per scaldare i motori in vista della partenza per la quarantena in Australia, il parterre di partecipanti è davvero di primissimo livello.

Ai nastri di partenza si presentano ben quattro tenniste presenti nella top 10 delle classifiche mondiali. Sofia Kenin, numero 4 al mondo e premiata per il suo ottimo 2020 comprendente l’Australian Open con il titolo di tennista dell’anno, farà da capofila con la testa di serie numero 1, seguita dall’ucraina Elina Svitolina e dalla ceca Karolina Pliskova, rispettivamente al 5 e al 6 delle classifiche WTA. La quarta giocatrice delle prime 10 presente ad Abu Dhabi è invece Aryna Sabalenka, vincitrice degli ultimi due tornei dello scorso anno ad Ostrava e a Linz.

Ma non sono loro le uniche a meritare attenzione, sono tanti altri i talenti presenti negli Emirati Arabi: tre vincitrici del Roland Garros come Garbine Muguruza, Jelena Ostapenko e Svetlana Kuznetsova saranno presenti assieme ad altre giocatrici solidissime come Maria Sakkari, Elise Mertens, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Nadia Podoroska e Belinda Bencic. Occhio anche a Cori Gauff, in continua crescita.

Il torneo vedrà partecipare anche due azzurre, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. La toscana ha approfittato del fatto che l’organizzazione del torneo non ha voluto rilasciare wild card, entrando in tabellone insieme alla montenegrina Danka Kovinic, alla cinese Yafan Wang, alla kazaka Zarina Diyas e alla belga Kirsten Flipkens. Paolini sembrava invece avviata verso le qualificazioni, ma la rinuncia della francese Caroline Garcia le è venuta incontro, permettendole di partecipare al primo torneo dell’anno.

Foto: Lapresse