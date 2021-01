Volley, SuperLega: Trento inarrestabile! Travolge Milano nel recupero e vola al terzo posto

Trento ha sconfitto Milano per 3-0 (25-18; 25-17; 25-) nel recupero della decima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici proseguono la propria corsa imperterrita dopo un avvio di stagione difficile e si issano al terzo posto in classifica con 33 punti all’attivo: l’undicesima vittoria in campionato su 16 partite disputate ha permesso ai ragazzi di coach Angelo Lorenzetti di prendersi un posto al sole, ora la seconda piazza di Civitanova è lontana sei lunghezze e il vantaggio su Vibo Valentia è di due punti. Milano resta invece in ottava posizione con 20 punti all’attivo, ma ha giocato due partite in meno rispetto agli avversari di giornata, anche se la quinta sconfitta nelle ultime sei partite inizia a preoccupare l’ambiente meneghino.

Trento ha dominato in lungo e in largo, imponendosi agevolmente in appena 75 minuti di gioco, dopo aver messo il turbo in avvio di tutti i parziali. Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Nimir Abdel-Aziz (13 punti con 3 aces per il grande ex) e lo schiacciatore Dick Kooy (12), affiancato di banda da Alessandro Michieletto (8). Da segnalare le prove dei centrrali Marko Podrascanin (6) e Srecko Lisinac (7), turrno di riposo per il martello Ricardo Lucarelli. Gli ospiti hanno dovuto fare a meno di Tine Urnaut, non è bastato Stephen Maar (14) per impensierire la lanciatissima Trento.

Foto LM-LPS/Daniele Ricci