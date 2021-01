Inizia oggi il 2021 della SuperLega con la 17a giornata. Ad aprire le ostilità l’anticipo tra Padova-Civitanova in programma alle ore 18.00. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi stanno dando la caccia a Perugia, sconfitta nel big match dello scorso 23 dicembre, e punteranno al successo. Il coach dei marchigiani si affiderà, come sempre, al talento dei suoi schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal. I padroni di casa sono reduci da una maratona di oltre 2 ore contro la Vero Volley Monza, match perso al tie-break. Jacopo Cuttini punterà sotto rete su Stern Toncek e Mattia Bottolo. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Civitanova che non ha mai perso dal 2011 ad oggi contro Padova.

Domani, 3 dicembre alle ore 18.00, si giocherà la partita di cartello di questa giornata: la sfida tra Perugia-Trento. La capolista vuole mettersi alle spalle la sconfitta contro la Lube mentre i dolomitici sono reduci da un periodo d’oro nel quale hanno ottenuto ben nove vittorie consecutive tra campionato e Champions League. In campo alcuni tra i giocatori più forti della SuperLega. Alla batteria degli attaccanti proposta dagli umbri composta da Wilfredo Leon, Oleh Plotnytskyi, Aleksandar Atanasijevic e Sebastian Solé, Angelo Lorenzetti risponderà con la strapotenza di Nimir Abdel Aziz, Lucarelli, Marko Podrascanin e Dick Kooy. Un match a dir poco stellare che si preannuncia anche abbastanza equilibrato e molto spettacolare.

La grande sorpresa di questa stagione Vibo Valentia sfiderà alle ore 17.00 Ravenna. I calabresi partono decisamente favoriti per quanto fatto vedere nella seconda parte dello scorso anno. I romagnoli, però, hanno vinto tre delle ultime cinque sfide in SuperLega. Fari puntati, neanche a dirlo, su Thibault Rossard e Aboubacar. Spettacolo e colpi di scena attesi anche nella partita tra Verona e Milano che si giocherà alle ore 19.30. Sin qui gli scaligeri hanno fatto la voce grossa con nove vittorie contro le cinque dei meneghini negli scontri diretti ma sono proprio i lombardi ad essere meglio posizionati in classifica con 20 punti, contro i 16 degli avversari. Radostin Stoytchev cercherà di scardinare la difesa di Milano affidandosi a Matey Kaziyski e Thomas Jaeschke mentre i lombardi punteranno sulle bocche di fuoco: Yuki Ishikawa e Timothy Maar Stephen. Chiude il quadro della 17a giornata la sfida Monza-Cisterna in programma alle ore 16.00.

Foto: LM-LPS/Roberto Bartomeoli