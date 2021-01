Luna Rossa è tornata in acqua nella notte italiana per una sessione di allenamento (free-practice). L’imbarcazione italiane è uscita nella baia di Auckland e ha mostrato una novità interessantissima, ovvero i nuovi foil. Si tratta di una soluzione innovativa, con cui la barca sponsorizzata da Prada e Pirelli intende sfidare Ineos Uk nel weekend in cui si concluderà il round robin della Prada Cup.

James Spithill e compagni tentano il tutto per tutto per essere competitivi con vento medio-forte e provare a battere i britannici nelle due regate di sabato 23 e domenica 24 gennaio, in modo da conquistare il primo posto nel round robin e accedere direttamente alla Finale di Prada Cup. Di seguito i VIDEO dell’uscita di Luna Rossa alla vigilia del fine settimana di gara.

VIDEO LUNA ROSSA, ALLENAMENTI CON NUOVI FOIL:

Foto: Luna Rossa Press