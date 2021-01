Luna Rossa va all’attacco dal punto di vista tecnico, decide di non essere conservativa e tenta il tutto per tutto in vista del rovente weekend che prevede la doppia sfida a Ineos Uk per concludere il round robin della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana ha raccolto 2 vittorie contro American Magic e 2 sconfitte contro Ineos Uk nello scorso fine settimana, dunque dovrà battere i britannici in entrambe le regate previste il 23-24 gennaio se vorrà concludere il round robin al primo posto e accedere direttamente alla Finale della Prada Cup, senza dover passare dalla semifinale contro gli statunitensi (al momento alle prese con la riparazione della loro barca dopo la scuffia di quattro giorni fa).

Luna Rossa ha dimostrato di andare molto veloce con poco vento e di soffrire di più con brezza sostenuta. Proprio per questo motivo il sodalizio sponsorizzato da Prada e Pirelli ha optato per un all-in e azzerderà già nei prossimi giorni nella baia di Auckland. Per il confronto con l’equipaggio guidato da Ben Ainslie, Luna Rossa adotterà infatti dei nuovi foil! A evidenziarlo per primi sono stati Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails, dopo aver visionato alcune immagini provenienti dalla Nuova Zelanda. Ebbene James Spithill e compagni hanno dichiarato dei foil con una forma simile ai precedenti, ma con delle differenze sostanziali: hanno una corda nettamente inferiore (2/3 della prima versione) e sono più stretti e lunghi, in modo da poter avere un passo migliore con tutte le tipologie di vento medio-forte (come American Magic e Team New Zealand).

La parte centrale ha un bulbo meno pronunciato e anche i due bulbetti laterali sono meno pronunciati. In generale si è dunque avvantaggiata l’efficienza rispetto alla potenza. Saranno forse più instabili (come si è visto con le scuffiate di Team New Zealand prima di Natale e di American Magic domenica scorsa), ma sono decisamente più veloci in un ampio range di vento. Condividiamo l’analisi dei due apprezzati esperti di vela: Luna Rossa doveva attaccare e ha fatto la cosa giusta cambiando le sue armi, differenziandosi rispetto ai rivali. Anche perché, teniamo bene a precisarlo, se questa soluzione non funzionerà si potrà comunque tornare indietro.

VIDEO LUNA ROSSA CON I NUOVI FOIL:

Foto: Luna Rossa Press