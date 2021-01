Valentino Rossi compra un nuovo Yacht. Il Dottore punta il Pershing, quanti soldi è costato? Cifra da capogiro

Valentino Rossi ha postato un video sui suoi profili social pochi giorni fa, sostanzialmente un messaggio di auguri per il nuovo anno, che per lui sarà caratterizzato da una grande novità: correrà infatti con i colori della Yamaha Petronas, lasciando il team ufficiale della scuderia di Iwata dopo una lunghissima permanenza. Il Dottore si è messo in mostra per la prima volta con i colori di Petronas e si sta preparando per i Test in programma a fine febbraio.

Nel frattempo il quasi 42enne (spegnerà le candeline tra poco più di un mese) ha sfogliato gli ultimi cataloghi nautici e avrebbe acquistato un nuovo Yacht, come riporta Il Resto del Carlino. Secondo il quotidiano, infatti, sembra che il nove volte Campione del Mondo abbia venduto il suo storico Mochi Craft (acquistato circa 15 anni fa) e che l’imbarcazione sia ormai prossima a dirigersi verso la Francia. L’acquisto dovrebbe essere stato fatto da un collezionista transalpina, non è dato sapere se sia un amante semplicemente di barche oppure di cimeli di VR46.

Il nuovo gioiellino del centauro di Tavullia sarebbe un Pershing, sempre secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. L’imbarcazione sarebbe stata ordinato al gruppo Ferretti presso i cantieri di Mondolfo. Valentino Rossi, che a breve sarà impegnato nella 12 Ore del Golfo al volante di una Ferrari, avrebbe sborsato ben 800.000 euro per garantirsi questo Yacht di lusso, un 30 metri su cui godersi le meritate vacanze insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello e agli amici più stretti.

Foto: Lapresse