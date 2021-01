12 Ore del Golfo 2021: Valentino Rossi in gara con una Ferrari insieme al fratello Luca Marini!

Mancano pochi giorni alla decima edizione della 12 Ore del Golfo. La prova, collocata per la prima volta all’inizio della stagione agonistica, vedrà al via due figure di spicco del motorsport internazionale: Valentino Rossi ed il fratello Luca Marini. I due centauri non sono nuovi all’evento arabo, corso e vinto nel 2019 nella classe Pro-Am sul circuito di Abu Dhabi.

La coppia, in scena con una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing, vedrà al via anche Alessio Salucci, anch’esso in scena nel 2019 a bordo della Rossa della compagine svizzera. A differenza della passata edizione sono molte le incognite che dovrà fronteggiare il terzetto italiano, chiamato a confermarsi in una manifestazione che si prospetta molto interessante.

La Ferrari, ovviamente #46, si appresta a sfidare la concorrenza in un tracciato inedito per la Gulf 12h. Per la prima volta infatti si correrà all’interno del Bahrain International Circuit, pista che rimpiazza difatti il vicino impianto di Yas Marina. Il tracciato che sorge nei pressi di Manama, sede nel 2020 di due competizioni valide per il Mondiale di F1, vedrà ai nastri di partenza 22 auto.

McLaren, BMW, Ferrari, Mercedes, Porsche, Bentley e Audi sono i marchi rappresentati in una gara che vede nelle GT3 le regine. Ricordiamo che alla 12 Ore del Golfo sono ammesse anche sei GT4, due Mercedes, tre McLaren ed una Maserati.

Rossi, Marini e Salucci, terzi assoluti nel 2019, sono pronti a confermarsi nella PRO-Am, realtà che nella passata edizione gli ha visti protagonisti nonostante un problema che nella seconda metà della prova sembrava condannare l’equipaggio tricolore.

Sono molti i team che hanno le carte in regola per contendersi il successo. Audi, a segno nell’ultima edizione con Rinat Salikhov/Dries Vanthoor/Christopher Mies, si ripresenta ai nastri di partenza, ma con una squadra differente. I tedeschi di Attempto Racing, in scena nella 24h di Dubai di metà gennaio, lasciano spazio ai connazionali di Car Collection per la Gulf 12h 2021 ed agli svizzeri del Spirit Race Team Uwe Alzen Automotive.

M-Sport e Parker Racing debuttano con una Bentley a testa, mentre i francesi 3Y Technology cercherà di mantenere alta la bandiera BMW con l’unica M6 GT3 iscritta.

Mercedes insegue il successo con diverse formazioni. I tedeschi di Haupt Racing Team (HRT) saranno la formazione di riferimento insieme ai francesi di AKKA ASP. Sarà molto particolare la colorazione dell’AMG GT3 del Ram Motorsport, auto che avrà una livrea che evocherà la Mercedes del tedesco Klaus Ludwig del DTM.

Attenzione anche alle Porsche. La casa di Stoccarda si presenta al via con gli italiani di Dinamic Motorsport e con il GPX Racing. La formazione araba conferma la propria partecipazione nella 12 Ore del Golfo dopo la delusione del 2019. Non dimentichiamoci infine la presenza delle McLaren. Il famoso marchio di Woking si appresta a scendere in pista con Optimum Motorsport e con 2 Seas Motorsport e le nuove 720S GT3.

Ricordiamo la particolarità della di questa gara. La corsa è infatti divisa in due prove da 6 Ore. La manifestazione viene neutralizzata dopo la prima fase e ripresa nelle ore seguenti con la medesima classifica.

Foto: LaPresse