Si sono disputate oggi le qualifiche della 12 Ore del Golfo, prova endurance che quest’anno in via eccezionale non si tiene sul tracciato di Abu Dhabi, ma in Bahrain. Sulla pista di Sakhir Valentino Rossi, in compagnia del fratello Luca Marini e dell’amico di una vita Alessio “Uccio” Salucci, ha concluso il time-attack in ottava posizione nel computo globale ed al quinto posto nella categoria GT3 PA con la Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel.

Così Valentino Rossi: “In questa seconda giornata abbiamo lavorato un po’ sulla macchina e migliorato il nostro passo. In qualifica purtroppo abbiamo trovato un po’ di traffico, potevamo fare un po’ meglio. Domani la gara sarà molto lunga e noi partiremo dall’ottavo posto ma siamo fiduciosi“. Prosegue Alessio Salucci: “Oggi giornata positiva, nel mio slot di qualifiche ho fatto un bel tempo. Per domani siamo fiduciosi“.

Conclude Luca Marini: “Oggi è stata una bellissima giornata, ci siamo divertiti. In qualifica sono stato veloce e sono soddisfatto del lavoro fatto. Domani partiamo ottavi, la gara sarà lunghissima, sarà importate nelle prime sei ore mantenere la posizione, cercare di guadagnarne alcune e stare molto concentrati nelle ultime sei ore, dove sarà fondamentale non commettere errori, perché il livello quest’anno è molto alto“.

Foto: VR46