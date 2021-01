Mancano poche ore al via dell’edizione 2021 della 12 Ore del Golfo, competizione che apre la stagione endurance del motorsport. L’emergenza sanitaria ha portato ad uno slittamento della competizione che da metà dicembre è stata ricollocata a gennaio.

La 10^ edizione della Gulf 12h sarà in un certo senso inedita vista la location in cui verrà disputata. La prova verrà infatti svolta all’interno del Bahrain International Circuit e non ad Abu Dhabi, pista che ha sempre accolto i protagonisti di questa manifestazione.

Valentino Rossi e Luca Marini, vincitori nel 2019 della classe PRO-Am, si rimettono in gioco con una Ferrari 488 GT3 #46 gestita dal Kessel Racing. Accanto a loro ci sarà il fedele amico Alessio Salucci, iscritto con i due fratelli anche nella scorsa edizione di questa prova.

Tra le GT3, la classe regina, spiccano McLaren, Ferrari, Mercedes, Porsche e Bentley . Sono 12 le auto in totale che parteciperanno alla corsa, tre delle quali GT4. Non dimentichiamo il particolare format di questa gara. La 12 Ore del Golfo sarà infatti suddivisa in due prove da sei ore, una particolarità unica per questo evento.

Lo scorso anno la prova fu trasmessa in diretta sul canale YouTube Gulf Motorsport. Non sappiamo al momento se le immagini in diretta verranno diffuse per permetterci di seguire tutte le emozioni della Gulf 12h 2020. OA Sport vi proporrà la Diretta Live con aggiornamenti per l’intera gara.

PROGRAMMA 12 ORE DEL GOLFO 2021

Venerdì 8 gennaio

07.30-8.20 Prove libere 2

8.30-9.20 Prove libere 3

9.30-10.20 Prove libere 4

15.00-15.15 Qualifiche – Q1

15.30-15.45 Qualifiche – Q2

16.00-16.15 Qualifiche – Q3

Sabato 9 gennaio

07.30-11.30 Gara – Prima parte

15.30-19.30 Gara – Seconda parte

Diretta Live su OA Sport

Foto: LaPresse