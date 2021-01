Tour de Ski 2021: Federico Pellegrino affronterà il Cermis per la prima volta in carriera

Lo sci di fondo vedrà concludersi il Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, in Val di Fiemme: domani, domenica 10 gennaio, è in programma la mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione. Gran conclusione in Val di Fiemme: domani si terrà l’epilogo della rassegna con la terribile scalata del Cermis. A differenza di quanto visto in passato, anche quest’anno l’ultima prova del Tour de Ski sarà una mass start: saranno 10 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile.

Domani, per la prima volta in carriera, prenderà parte a questa prova anche Federico Pellegrino, il quale non aveva mai affrontato la scalata prima d’ora, alzando sempre bandiera bianca in anticipo. Dopo aver lasciato la porta aperta a questa eventualità nelle dichiarazioni di rito al termine della sprint odierna, l’ufficialità della notizia arriva direttamente dal sito federale. Molteplici sono i fattori che possono aver spinto l’azzurro a prendere questa decisione: innanzitutto un congruo periodo senza sprint al termine della prova di domani. Pellegrino, infatti dovrebbe tornare in gara il 23-24 gennaio a Clusone, località dove si terranno i Campionati Italiani Assoluti per quanto concerne la sprint individuale tc e la team sprint tl.

Non meno importanza riveste l’attuale posizione dell’azzurro nella classifica generale di Coppa del Mondo: la seconda posizione alle spalle del russo Alexander Bolshunov va difesa, ed ovviamente i punti quadrupli assegnati al termine del Tour de Ski fanno gola a molti. Oltretutto Pellegrino potrebbe chiudere la graduatoria della manifestazione tra la 15ma e la 20ma posizione, piazzamento di tutto rispetto al termine di una rassegna così faticosa. Infine non va dimenticato neppure il fattore economico: i primi venti della generale avranno un premio bonus in denaro, inoltre l’azzurro è terzo nella classifica a punti della manifestazione, piazzamento che gli porterebbe un ulteriore premio.

Foto: Shutterstock