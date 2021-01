Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Sofia Kenin la favorita, Martina Trevisan e Jasmine Paolini vorranno ben figurare

Giorno di esordio nel circuito femminile del tennis. Il 2021 prenderà il via da Abu Dhabi (6-13 gennaio) e la definizione sarà WTA 500, in tutto e per tutto espressione di quel che è la categorizzazione dell’ATP. Un qualcosa di significativo da non limitare solo a questioni di nomenclatura.

Ciò detto, il parterre sarà di regine. La testa di serie n.1 è l’americana Sofia Kenin, che ha concluso il 2020 come la giocatrice con il miglior record tra le big, vale a dire 24 vittorie e 9 sconfitte, conquistando il successo negli Australian Open e spingendosi fino alla finale del Roland Garros, battuta dalla sorprendente polacca Iga Świątek. La statunitense, nata a Mosca, vorrà quindi riprendere il proprio percorso in maniera convincente e il suo debutto sarà con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La n.4 del mondo da chi dovrà guardarsi per la conquista del titolo?

Sicuramente, l’ucraina Elina Svitolina (n.5 del mondo) e la ceca Karolina Pliskova (n.6 del ranking) saranno le avversarie che sulla carta hanno tutto per contenderle il successo finale. Un 2020 non esaltante per Svitolina che, al di là dei quarti di finale al Roland Garros, non ha brillato, pur essendosi portata a casa i titoli a Monterrey (Messico) e a Strasburgo (Francia). 19 successi e 9 ko per lei in un anno molto particolare e condizionato dalla pandemia. Turbolenta l’annata passata di Pliskova, con cambi d’allenatore (l’attuale è Sascha Bajin) e una resa altamente deficitaria nei grandi Slam (R32 agli Australian Open e R64 al Roland Garros). Troppo poco per lei, che desidera essere in vetta e questo torneo sarà un primo banco di prova. Svitolina inizierà il proprio percorso, opposta all’americana Jessica Pegula, mentre Pliskova se la vedrà contro la rumena Sorana Cirstea. Da non sottovalutare anche quanto sapranno fare la spagnola Garbine Muguruza (testa di serie n.5), finalista agli Australian Open 2020 e in cerca di continuità, e la talentuosa americana classe 2004 Coco Gauff: l’iberica giocherà contro la francese Kiki Mladenovic in un confronto molto interessante nel primo turno; la statunitense affronterà la norvegese Ulrikke Eikeri.

In casa Italia, gli occhi saranno per Martina Trevisan e Jasmine Paolini. La 27enne nativa di Firenze, strepitosa nei quarti di finale del Roland Garros 2020, se la dovrà vedere contro la kazaka Yulia Putintseva (n.28 del mondo). Un match non facile per lei, che sul cemento fa sempre più fatica rispetto alla terra, dove soprattutto il suo dritto mancino fa male alle avversarie. Trevisan che si trova nella stessa parte di tabellone di Kenin e potrebbe incontrarla negli ottavi. Per quanto concerne Paolini (n.96 del ranking) ci sarà la sfida contro la canadese Leylah Fernandez (n.88 del mondo), dotata di un tennis moderno potente e dinamico. Un esordio non facile per l’azzurra. Saranno in totale cinque le italiane nelle qualificazioni: Lucrezia Stefanini, Jessica Pieri, Federica Di Sarra, Bianca Turati e Martina Caregaro.

TABELLONE WTA 500 ABU DHABI

Kenin (USA) (1)-Qualificata

Siegemund (GER)-Flipkens (BEL)

Krejcikova (CZE)-Loeb (USA)

Trevisan (ITA)-Putintseva (KAZ) (13)

Sakkari (GRE) (9)-Potapova (RUS)

Gauff (USA)-Eikeri (NOR) (Alt)

Sasnovich (BLR)-Qualificata

Mladenovic (FRA)-Muguruza (ESP) (5)

Sabalenka (BLR) (4)-Hercog (SLO)

Tomljanovic (AUS)-Zhu (CHN)

Qualificata-Wang (CHN)

Pavlyuchenkova (RUS)-Jabeur (TUN) (15)

Muchova (CZE) (12)-Kovinic (MNE)

Kasatkina (RUS)-Q. Wang (CHN)

Rus (NED)-X. Wang (CHN)

Qualificata-Rybakina (KAZ)

Vondrousova (CZE)-Hsieh (TPE)

Kostyuk (UKR)-Qualificata

Fernandez (CAN)-Paolini (ITA)

Zidansek (SLO)-Brady (USA) (11)

Vekic (CRO) (16)-Pera (USA)

Sorribes Tormo (ESP)-Podoroska (ARG)

Barthel (GER)-Qualificata

Cirstea (ROU)-Pliskova (CZE) (3)

Mertens (BEL) (7)-Cornet (FRA)

Sevastova (LAT)-Badosa (ESP)

Qualificata-Shvedova (KAZ)

Kudermetova (RUS)-Kontaveit (EST) (10)

Alexandrova (RUS) (17)-Diyas (KAZ)

Watson (GBR)-Qualificata

Zvonareva (RUS)-Ferro (FRA)

Pegula (USA)-Svitolina (UKR) (2)

Foto: LaPresse