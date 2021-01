Tennis, Lorenzo Musetti riparte dal Challenger di Istanbul e dal gigante Danilo Petrovic. Altri quattro azzurri in tabellone

Dopo aver patito la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista nato a Carrara ha optato per buttarsi nuovamente nei tornei Challenger per riprendere il ritmo partita e guadagnare qualche punticino che può portarlo sempre più vicino alla tanto agognata Top 100 mondiale. Il suo cammino ricomincia da Istanbul, in Turchia, di scena dal 18 al 24 gennaio, e quest’oggi si sono tenuti i sorteggi del suddetto torneo.

Sorteggio sfortunato per Musetti, che accreditato con la testa di serie numero sei in tabellone debutterà con il serbo Danilo Petrovic, numero 144 del mondo e anche lui subito fuori nelle qualificazioni di Doha contro l’americano Michael Mmoh. Partita che può essere assai equilibrata vista la poca distanza fra i due contendenti nel ranking, Lorenzo dovrà stare assai attento con questo gigante dall’ottimo servizio ma che, come tutti i giganti, difetta un po’ in mobilità.

Il tabellone di Istanbul prevede però altri quattro azzurri in tabellone. In due sono osservati molto da vicino dallo stesso Musetti, visto che Lorenzo Giustino e Alessandro Giannessi si sfideranno subito al primo turno e sono stati inseriti nello stesso quarto del numero 129 al mondo. Ai quarti di finale è dunque possibile una sfida tutta italiana. Gli altri due nostri connazionali impegnati in Turchia sono Federico Gaio e Paolo Lorenzi: il primo fa parte della zona bassa del tabellone ed è in attesa di conoscere il suo avversario, proveniente dalle qualificazioni. Il secondo chiederà consigli a Matteo Berrettini, ritrovandosi contro la wild card Ergi Kirkin, battuta dal numero 10 del mondo al primo turno del torneo di Antalya.

IL TABELLONE DEL CHALLENGER DI ISTANBUL (18-24 GENNAIO)

(1) Galan vs Q

(WC) Kirkin vs Lorenzi

Zapata Miralles vs Taberner

(WC) Celikbilek vs (7) Kovalik

(4) Bagnis vs Zhang

Huesler vs Andreozzi

Nakashima vs (WC) Ilkel

Q vs (5) Gunneswaran

(6) Musetti vs Petrovic

Rola vs Bonzi

Giustino vs Giannessi

Gomez vs (3) Hoang

(8) Soeda vs Tabilo

Q vs Griekspoor

Q vs Gaio

Safwat vs (2) Seyboth Wild

