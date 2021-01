Tennis: John Isner sceglie la famiglia e non sarà agli Australian Open 2021

Dopo Roger Federer, un altro giocatore compreso nei primi 30 del ranking ATP non giocherà gli Australian Open in questo 2021. Si tratta di John Isner. L’americano, celebre per gli oltre due metri di altezza e le cannonate che da lì spara al servizio, salta per la seconda volta in carriera il torneo dello Slam che, in carriera, meno soddisfazioni gli ha dato, con il raggiungimento al massimo degli ottavi di finale.

Le motivazioni della rinuncia di Isner sono di carattere squisitamente familiare: il numero 25 del mondo, sulla scia dell’uscita di scena ai quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach, ha dichiarato in conferenza stampa che, con un figlio piccolo e la moglie incinta in attesa del secondo, la priorità è quella di poter viaggiare proprio con loro. Ne consegue che un mese e mezzo, tra quarantena e tornei, senza di loro, non sarebbe per lui sopportabile.

Isner, che doveva partecipare al torneo di Melbourne 1 (sostitutivo di Adelaide in linea teorica), sarà in esso sostituito probabilmente dal giapponese Yuichi Sugita, ma la presenza di quest’ultimo dipenderà da vari fattori. Allo stesso tempo, la sua rinuncia allo Slam australiano provocherà l’ingresso in tabellone di un lucky loser, che verrà sorteggiato tra quelli autorizzati al viaggio down under.

Oltre a Isner, avevano già dato forfait, oltre a Federer, anche il britannico Kyle Edmund e i francesi Jo-Wilfried Tsonga e Lucas Pouille.

