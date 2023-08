US Open 2023, John Isner disputerà il suo ultimo torneo a New York prima del ritiro

Prossimo ai titoli di coda. Sarà l’ultimo torneo della carriera di John Isner a New York, sede degli US Open 2023. Nell’ultimo Slam dell’anno, il 38enne americano ha deciso di affrontare l’ultima tappa del suo lungo viaggio agonistico, volendo lasciare davanti al proprio pubblico.

Con 16 titoli ATP nel proprio palmares, con 488 successi nei singoli incontri, Long John sta vivendo una fase di crisi dettata dall’usura fisica e gli unici risultati degni di nota sono arrivati nel torneo di Dallas, dove l’altissimo nordamericano ha raggiunto la Finale. Vedremo se a Flushing Meadows, Isner saprà ritrovare le vecchie sensazioni e soprattutto essere devastante al servizio.

“C’è sempre un momento nella carriera di ogni tennista in cui si deve appendere la racchetta al chiodo. E’ il mio caso. Non ho preso questa decisione alla leggera, ma sento che questo è il modo giusto di procedere. Quando ho lasciato l’Università della Georgia nel 2007, non potevo nemmeno immaginare che avrei giocato 17 anni nel circuito ATP. Certo, ci sono innumerevoli partite che mi piacerebbe rigiocare, ma sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto“, ha detto Isner in una nota.

Foto: LaPresse