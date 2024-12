John Isner: “Sorpreso che Sinner sia il giocatore preferito dai tifosi”

Jannik Sinner ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio di “Giocatore di singolare preferito dai tifosi” agli ATP Awards. Un riconoscimento che certifica il seguito che l’altoatesino (n.1 del mondo) ha, anche andando oltre i confini italiani, dove l’azzurro viene visto come una specie di eroe. Tuttavia, la vicenda “Clostebol” ha creato una macchia importante nel percorso.

In attesa che il TAS si pronunci sul caso, dopo il ricorso della WADA e posteriormente all’assoluzione completa in primo grado da parte del Tribunale Indipendente convocato dall’ITIA, Sinner si sta preparando alla prossima stagione, intenzionato a confermare il suo status di riferimento e a conquistare al titolo rilevanti nel massimo circuito internazionale.

A essere rimasto sorpreso del riconoscimento dei fan è stato John Isner che, nel corso di un podcast con Sam Querrey, Jack Sock e Steve Johnson, non ha nascosto il suo stupore sul fatto che Jannik abbia ricevuto il premio citato: “Sono un po’ sorpreso da questo risultato e non è certo per quello che è lui come persona e per i suoi risultati, ma il suo 2024 è stato un po’ particolare per via del test positivo di cui tutti sappiamo“, ha dichiarato Isner.

“Molte persone non hanno apprezzato questa cosa e il fatto che abbia potuto continuare a giocare. Quindi ho pensato che questo sentimento avrebbe potuto danneggiarlo un po’ per quanto riguarda il voto come preferito dai fan, ma a quanto pare non è stato così, quindi complimenti a lui“, ha concluso l’ex tennista americano.