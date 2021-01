Tennis, ATP Delray Beach: in finale si affronteranno Hurkacz e Korda

La finale del torneo ATP di Delray Beach vedrà lo scontro tra il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Sebastian Korda. Il primo ha sconfitto l’americano Christian Harrison in due set con il punteggio di 6-4 7-6; mentre il secondo ha superato il britannico Cameron Norrie sempre in due set per 6-3 7-5.

Seconda finale della carriera per Hurkacz, che aveva già trionfato a livello ATP nel torneo di Winston Salem dell’agosto 2019. Una sfida molto combattuta quella contro Harrison, come dimostra un primo set senza break e chiusosi al tie-break per 7-4 in favore del polacco. Nella seconda frazione, invece, ci sono stati tre break consecutivi tra settimo e nono game, che hanno poi permesso ad Hurkacz di chiudere sul 6-4.

Per Korda si tratta della prima finale a livello ATP. Il figlio d’arte ha battuto come detto il britannico Norrie in un match che lo quasi sempre visto avanti. Nel primo set l’americano si è portato avanti prima sul 3-1 e poi sul 5-3, chiudendo poi nel game successivo. Nel secondo set, invece, Norrie ha recuperato il break di svantaggio proprio nel decimo game, con successivamente Korda che ha strappato il servizio nell’undicesimo gioco, vincendo il set per 7-5 e guadagnando un biglietto per la finale.

Credit: Ciamillo