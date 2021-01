Tennis, ATP Delray Beach 2021: tante defezioni, Cristian Garin prima testa di serie. Muro statunitense per Gianluca Mager

Il 2021 del tennis mondiale prende il via in questa settimana. Nella giornata di oggi prendono il via i tornei di Antalya per il circuito maschile ed Abu Dhabi per quello femminile; domani invece sarà il turno dell’ATP 250 di Delray Beach, che ha dovuto cambiare il proprio posizionamento sul calendario a causa dell’Australian Open slittato a febbraio. In Florida non ci sarà un parterre di grido, con molti dei tennisti iscritti in precedenza che hanno preferito cancellarsi dal tabellone: tra i ‘disertori’ spiccano i nomi di Milos Raonic, Daniel Evans, Reilly Opelka, Kei Nishikori ed Andy Murray, he ha declinato la wild card a lui offerta.

Con tutte queste assenze, il numero 1 del seeding è stato assegnato al cileno Cristian Garin, che in quanto tale potrà usufruire di un bye al primo turno così come John Isner, Hubert Hurkacz e Adrian Mannarino. Nella giornata di ieri si sono tenuti i sorteggi: Garin debutterà nel secondo turno con il vincitore della sfida tra l’argentino Echeverry ed un qualificato, mentre Isner attenderà uno fra Thiago Monteiro ed il redivivo Thomasz Bellucci, ex numero 21 al mondo. Hurkacz e Mannarino guarderanno con attenzione rispettivamente Cameron Norrie-JC Aragone e Daniel Galan- Andrej Martin.

In tabellone c’è solo un rappresentante italiano, Gianluca Mager. Il numero 101 al mondo è inserito nel quarto di tabellone di Cristian Garin; il sanremese non vince una partita nel circuito maggiore dalla sua gloriosa cavalcata a Rio de Janeiro, quando si spinse fino alla prima finale ATP della sua carriera. E ad infrangere il suo sogno all’ultimo atto fu proprio il cileno; per poter cercare vendetta Mager dovrà arrivare ai quarti di finale superando un muro americano, rappresentato al primo turno da Ryan Harrison (in passato numero 40 al mondo) e nell’eventuale secondo uno tra Sam Querrey (sesta testa di serie) e Mackenzie McDonald.

Foto: Lapresse