L’ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha parlato della crescita e delle potenzialità di Jannik Sinner in un’intervista rilasciata a Tennis Channel. Oltre a trovare una somiglianza con lo svedese Robin Soderling, per l’ex tennista statunitense il giovane italiano può migliorare ancora in molti aspetti del suo gioco così da scalare la classifica mondiale.

“Sinner può generare enorme velocità e ritmo da entrambi i lati da fondo campo. Ha già potenza per creare colpi vincenti sia col diritto che col rovescio, nonostante abbia ancora un fisico sviluppato a metà, è ancora acerbo sul piano muscolare. Una volta terminata la cresciuta e uscito da questa fase un po’ goffa, migliorerà ancora moltissimo“.

Roddick, come detto, paragona Sinner a uno dei suoi storici avversari: “Mi ricorda Robin Soderling, ma ha il potenziale per muoversi leggermente meglio dello svedese. Come Robin, può farti il punto da fondo da ogni posizione, accelerando ogni tipo di palla e trovando ogni angolo. Questo ragazzo è un grande, grande potenziale, può essere fortissimo. Il modo in cui è sceso in campo a combattere nel suo primo quarto di finale in un Grande Slam sul campo lento e pesante in terra battuta a Parigi, tutt’altro che le condizioni migliori per lui, e avendo di fronte una leggenda come Nadal, giocando lo stesso a viso aperto e senza paura, ha dimostrato a tutti di che pasta sia fatto. Mostra che tipo di giocatore è. La cosa più importante per me, è che Sinner va in campo e vince le partite che si aspetta di vincere, è così che costruisci una carriera di alto livello“.

Foto: Lapresse