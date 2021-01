Niente Australian Open e, più in generale, trasferta australiana per Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo, che era risultato positivo al Covid-19 due settimane fa insieme al coach, non è potuto salire sugli aerei per Melbourne lo scorso giovedì.

Questo il messaggio dell’iberico, attuale numero 54 del mondo, su Instagram: “Ciao a tutti, come avete potuto vedere in questi giorni, io e il mio coach siamo risultati positivi al Covid-19 14 giorni fa e non siamo stati in grado di salire sul nostro aereo per Melbourne lo scorso giovedì. Ci sentiamo del tutto bene, Jorge ha avuto sintomi lievi e io sono stato pressoché asintomatico. Abbiamo pensato che, anche con la possibilità di volare nei prossimi 3 giorni in Australia, dover fare altri 14 giorni di quarantena, allenamenti per 3 giorni e giocare al meglio di cinque set avrebbe potuto essere dannoso e pericoloso per il resto della stagione, perché la probabilità di un infortunio è molto alta.

Tenteremo di ottenere qualche wild card per giocare due Challenger e iniziare a prendere ritmo e forma per affrontare la stagione europea indoor nel miglior modo possibile. Da una parte mi sento molto triste perché salto il primo Slam dell’anno, ma dall’altra sono contento che abbiamo affrontato il virus senza altre complicazioni e che sono pronto per cominciare ad allenarmi e competere di nuovo. Grazie a tutti, ci si rivede in campo“.

21 anni compiuti lo scorso giugno, Davidovich Fokina nel 2020 ha raggiunto il terzo turno agli US Open, la semifinale all’ATP di Colonia 1 e gli ottavi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Al suo posto, nello Slam di Melbourne, entrerà un lucky loser (verosimilmente il bosniaco Damir Dzumhur, visto che il francese Gregoire Barrere non è andato in Australia), mentre per quanto riguarda l’ATP 250 di Melbourne 2 in teoria il sostituto sarebbe Gianluca Mager, che però è iscritto anche a Melbourne 1 come alternate.

