“Jannik Sinner ha grandi qualità e l’anno prossimo potrà entrare fra i primi dieci del mondo” a scriverlo è Adriano Panatta in un articolo pubblicato su La Stampa. Il talento dell’altoatesino è cristallino ma se a tesserne le lodi è il trionfatore del Roland Garros del 1976 allora c’è da crederci.

“Nonostante il lungo stop che rischiava di penalizzare i tennisti più giovani, Jannik nel 2020 ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Ha battuto Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas e al Roland Garros, anche nel match perso contro Rafael Nadal ha fatto capire di potersela giocare con i più forti in assoluto“.

Il segreto? Secondo Panatta le qualità umane e professionali del suo team: “È stato bravo a circondarsi delle persone giuste, di uno staff che sa come consigliarlo. Ragiona come uno di 25 o 26 anni, mentre fisicamente deve ancora crescere e Riccardo Piatti si aspetta di vederlo al top tra due anni. Diamogli tempo, senza pretendere che vinca subito un torneo del Grande Slam. Il suo tennis è universale, adatto sia alla terra sia al cemento, ma non processiamolo se perderà ancora qualche partita con il pronostico a favore, perché capiterà“.

Panatta in chiusura concede un simpatico suggerimento a Sinner: “Deve stare lontano dagli infortuni e sperare che nel 2021 si possa presto tornare alla normalità, alla sua età è importante giocare tanto. Un consiglio che nulla ha a che fare con il tennis. Vedo che twitta tanto in inglese: a me piacerebbe vederlo usare di più l’italiano. Per fare capire a tutti che ha sempre i piedi per terra“.

Foto: Olycom / LaPresse